

لتزويد العالم بإنترنت أسرع.. إيلون ماسك يخطط لتحويل ستارلينك لشركة عامة لتزويد العالم بإنترنت أسرع.. إيلون ماسك يخطط لتحويل ستارلينك لشركة عامة

قال رجل الأعمال إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس لاستكشاف الفضاء ، إنه يخطط لإدراج خدمة النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية Starlink ستارلينك للاكتتاب العام تمهيدا لجعلها شركة عامة، مما يساعد على تزويد العالم بإنترنت أسرع.



وبحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن خدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي سيتم طرح أسهمها في المستقبل لتكون شركة عامة حيث يريد إيلون ماسك استثمارها لتحسين خدماتها بشكل أكبر.



وفي تغريدة له على موقع تويتر قال ماسك إن "طرح شركة ستارلينك للجمهور في المستقبل القريب سيكون مؤلمًا للغاية، لذلك سأبذل قصارى جهدي لإعطاء الأفضلية لمساهمي شركة تسلا على المدى الطويل."

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وأعلن ماسك في شهر مايو الماضي إن الشركة تلقت أكثر من 500 ألف طلب مسبق لخدمة الإنترنت ولا تتوقع أي مشاكل فنية في تلبية الطلب، حيث يجب أن تكون قادرة على توفير تغطية عالمية مستمرة بحلول شهر سبتمبر القادم.مستقبل الإنترنت بفضل شركة ستارلينكوتسعى شركة ستارلينك التي يقع مقرها في واشنطن ، لتزويد العالم بإنترنت أسرع ، بدءًا من تحسين الوصول إلى الإنترنت في أجزاء من العالم لا يخدمها حاليًا مزودو النطاق العريض.وتخطط ستارلينك للقيام بذلك عن طريق وضع الآلاف من أقمار الاتصالات الصغيرة في مدار أرضي منخفض يمكنه إرسال إنترنت عالي السرعة وزمن وصول منخفض إلى الأرض، حيث تقوم حاليًا بتجربة خدمتها مع عملاء في 11 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.وتعمل شركة ستارلينك على إطلاق 12 ألف قمر صناعي بتكلفة حوالي 10 مليار دولار، حيث قال ماسك إن الشركة ستكون مصدرًا مهمًا لتمويل بعض خططه الأخرى ، بما في ذلك إرسال مسافرون إلى المريخ لاستعماره.