لبيب: ساسي أغلق باب التجديد.. وبن شرقي زمالكاوي



حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، أنه تواصل منذ 4 أيام مع محامي اللاعب التونسي فرجاني ساسي.



وانتهى عقد ساسي مع الزمالك دون توصل الطرفين إلى أي اتفاق بشأن التجديد.



وقال لبيب عبر قناة الزمالك: "محامي ساسي أبلغنا أن اللاعب لا يريد التجديد".

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وتابع: "لقد أكد لنا أن علاقة ساسي بالزمالك انتهت، لكن بالنسبة لنا لم تنته بعد، ونرحب ببقاء اللاعب".وأضاف: "محامي ساسي يرى أن اللاعب لديه مستحقات متأخرة لكن من وجهة نظرنا هذه المستحقات غير موجودة".وكشف: "الزمالك فرض بعض العقوبات المالية على اللاعب في الموسم الماضي والحالي وطبقنا اللائحة بحقه، إلى جانب قيمة الضرائب المضافة من الدولة".الصفقات الجديدةوعن توفير بديل لساسي، قال لبيب إن القرار بيد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرو، مضيفا أن الزمالك يملك قائمة "على أعلى مستوى".وأردف: "اللاعب الذي يتنمر على فريقه ولا يشعر بقيمة القميص الذي يرتديه فمن الأفضل أن يرحل".وشدد على أن "الموهبة وحدها لا تكفي لتحقيق البطولة، لكن يجب أن تكون هناك روح قتالية وإحساس بالمسؤولية".وأشار إلى أن تحديد الصفقات الجديدة سيعتمد على احتياجات الفريق ورؤية المدير الفني، مشيرا إلى أنهم قرروا إعادة عدد من المعارين.وأوضح أن اللجنة المؤقتة بدأت تجديد عقود نجوم الفريق للحفاظ على استقراره.بن شرقي ومصطفى محمدونفى وجود أي أزمة في تجديد عقد النجم المغربي أشرف بن شرقي، وتابع: "هناك اتفاق تام على أهمية التجديد له".واستطرد رئيس الزمالك المؤقت: "بن شرقي زمالكاوي وسنتفق معه على كافة التفاصيل لتجديد عقده في الوقت المناسب".وأشار إلى أن جالطة سراي التركي عليه أن يخطر الزمالك قبل نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل بموقفه النهائي بشأن تفعيل شراء عقد مصطفى محمد.وأوضح: "في حالة التفعيل سيكون عليهم سداد 4 ملايين دولار في موعد أقصاه يوليو/ تموز 2022".ولفت إلى أنه يحق له الترشح لانتخابات الزمالك، وقال: "لكني لست منشغلا بذلك على الإطلاق. آمل حاليا أن ينظر الجميع للنادي برؤية مختلفة أفضل".وعن قرار تكريم فريق السلة فقط، أوضح: "لم نتجاهل فريقي اليد والطائرة. فريق اليد مرتبط بالاستعداد للأولمبياد مع منتخب مصر. سنكرم الفريقين بالشكل اللائق".وأكد أن اللجنة المؤقتة بدأت التفاوض مع المدير الفني لفريق السلة الإسباني أوجستي بوش لتجديد عقده الذي انتهى بختام الموسم.تحفظات أوجستي ومصير هودجوأوضح أن "المدرب كانت لديه بعض التحفظات وطلب السفر إلى بلاده، للتفكير في عرض الزمالك".وتابع: "سنحسم المفاوضات خلال 3 أو 4 أسابيع، بعد عودته إلى مصر لقيادة الفريق. نتمسك باستمرار أوجستي، ونثق في قدراته".وأكد أن "الزمالك قادر على إقناع نجم السلة والتر هودج بالتجديد"، مستبعدا تأثر اللاعب بالإغراءات المالية التي يعرضها أي منافس.وعن احتراف أنس أسامة صرح لبيب: "اللاعب يملك عرضا من أحد أندية الدوري الأمريكي، ولن نقف في طريقه".وأضاف أنها ستكون خطوة مميزة لا سيما أنه "سيصبح أول لاعب مصري في تاريخ كرة السلة يحترف في الدوري الأمريكي ومن بوابة الزمالك".وأعلن لبيب تجديد عقود 9 لاعبين في فريق كرة اليد، مبينا أن اللاعب الوحيد الذي رحل هو الحارس محمد علي الذي انتقل لأوروبا.وقال: "سيتم تعويض (علي) بالحارس كريم هنداوي الذي قرر العودة للفريق".وأشار إلى أن هناك اسم مرشح لرئاسة جهاز كرة الطائرة، لافتا إلى أنه يضع تصورا كاملا لإعادة صياغة أمور كثيرة تخص مستقبل الفريق.