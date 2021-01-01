هاجم الاعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق الجهاز الفني للمنتخب الاول بقيادة حسام البدري في ظل عدم اقامة معسكر للمنتخب خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : " ماذا كسبنا من فترة التوقف الدولي؟ لا لعبنا دورى ولا لعبنا دولي!!!! الجزائر لعبت 3 مباريات متدرجه آخرها مع تونس ومعظم الدول نفس الامر ومع ذلك قبلنا اننا نحاول نخلص الدوري لكن للأسف لا طولنا بلح الدورى ولا عنب الدولي!!!
وأضاف : “ مع العلم أن التصنيف مهم جدا جدا في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم خصوصا واننا مش حنلعب اي مباراه وديه في التوقف القادم لضيق الوقت!!! ”
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التعليقات على لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"
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