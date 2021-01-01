لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

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شوبير يفتح النار على "البدري"

هاجم الاعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق الجهاز الفني للمنتخب الاول بقيادة حسام البدري في ظل عدم اقامة معسكر للمنتخب خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : " ماذا كسبنا من فترة التوقف الدولي؟ لا لعبنا دورى ولا لعبنا دولي!!!! الجزائر لعبت 3 مباريات متدرجه آخرها مع تونس ومعظم الدول نفس الامر ومع ذلك قبلنا اننا نحاول نخلص الدوري لكن للأسف لا طولنا بلح الدورى ولا عنب الدولي!!!

وأضاف : “ مع العلم أن التصنيف مهم جدا جدا في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم خصوصا واننا مش حنلعب اي مباراه وديه في التوقف القادم لضيق الوقت!!! ”

حرص حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم على التواجد باستاد السويس الجديد لمتابعة مباراة منتخبنا الأولمبي الودية أمام منتخب جنوب أفريقيا ضمن الاستعدادات النهائية للأولمبياد.

ورافق المدير الفني في السويس لمتابعة اللقاء، أعضاء الجهاز الفني المعاون، أحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

يأتي ذلك في إطار خطة المتابعة للعناصر التي تقع تحت طائلة الاختيارات المرشحة للمرحلة المقبلة، ويضع الجهاز الفني مجموعة من اللاعبين ضمن قائمة المنتخب الأوليمبي في الحسابات علي أمل اختيار أفضل العناصر.

ويستعد منتخبنا الوطني لخوض منافسات تصفيات كأس العالم بمواجهة أنجولا والجابون خلال الأجندة الدولية المقبلة والمقرر لها سبتمبر المقبل.

المصدر: تويتر

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