

لايكا تطلق أول هواتفها Leitz Phone 1 مع مستشعر كاميرا ضخم وسعر 1,700 دولار لايكا تطلق أول هواتفها Leitz Phone 1 مع مستشعر كاميرا ضخم وسعر 1,700 دولار

دشنت شركة لايكا رسميًا دخولها الكامل في عالم الهواتف الذكية من خلال إطلاق أول هواتفها Leitz Phone 1 بعد سنوات من العمل في قطاع الهواتف الذكية لتطوير كاميرات الشركات الأخرى مثل هواوي وشارب.



ستقوم الشركة بإطلاق هاتفها عبر سوفت بنك في اليابان وسيكون حصريًا لها حتى الآن، لكن من غير المعروف إذا ما كانت ستوسع إطلاقه إلى بلدان أخرى.



يتميز هاتف Leitz Phone 1 بتصميم مشابه لكاميرا لايكا العادية مع هيكل معدني وانحناءات من الزوايا مع جهة علوية وسفلية مسطحة، ودائرة كبيرة للكاميرات في الجهة العلوية من الخلف التي تأتي مع زجاج حماية مطفي، وألوان بالأسود والرمادي مثلما الحال مع كاميرات الشركة الاعتيادية.

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كما يتسم الهاتف بوجود كاميرا بدقة 20 ميجا بكسل مع مستشعر بحجم 1 بوصة وهو الأكبر في الهواتف الذكية رفقة هاتف شارب Aquos R6 الذي جاء بالأساس بالتعاون مع لايكا، كما يتميز المستشعر بفتحة غالق f/1.9 لتقديم إضاءة مميزة، فيما يتواجد على الجانب المقابل كاميرا أمامية مع عدسة 12.6 ميجابكسل.وسيأتي Leitz Phone 1 مع شاشة 6.6 بوصة من نوع OLED بدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز، وهي تحوي ثقف في منتصف الواجهة العلوية للكاميرا الأمامية.يضيف هاتف لايكا معالج كوالكوم Snapdragon 888 الموجه للهواتف الرائدة، ويحمل ذاكرة رام 12 جيجابايت وسعة تخزينية 256 جيجابايت – يمكن زيادتها من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتى 1 تيرابايت.وسيوفر الهاتف بطارية 5,000 ملي أمبير/ ساعة، كما سيدعم معيار مقاومة الماء والغبار IP68، بالإضافة إلى دعم نظام تشغيل أندرويد 11.سيتاح الهاتف بسعر يقارب 1,700 دولار أمريكي وهو سعر مرتفع مقارنة مع الهواتف الذكية الأخرى، لكن ربما يكون خيارًا مناسبًا لعشاق التصوير.