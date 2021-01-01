لامبورغيني هوراكن معدلة بـ2,000 حصان تصبح أسرع سيارة ربع ميل

آخر الأخبارأخبار السيارات › لامبورغيني هوراكن معدلة بـ2,000 حصان تصبح أسرع سيارة ربع ميل

صورة الخبر: لامبورغيني هوراكن معدلة بـ2,000 حصان تصبح أسرع سيارة ربع ميل
لامبورغيني هوراكن معدلة بـ2,000 حصان تصبح أسرع سيارة ربع ميل

أصبحت لامبورغيني هوراكان أسرع سيارة ربع ميل بعد أن حصلت على تعديلات كثيفة وقوة هائلة.

تأتي السيارة بواسطة شركة التعديل AMS Performance التي تتمتع بخبرة طويلة في تعديل محركات هوراكان وتزويدها بالتيربو، ولكن هذه السيارة لم تكتف بتيربو مزدوج فقط بل حصلت على تهيئة شاملة للمحرك وتعديلات لناقل الحركة ثنائي الكلتش، توفر السيارة أكثر من 2,000 حصان وعزم 1,735 نيوتن-متر.

بعد تجربة السيارة في مضمار السباق سجلت السيارة أرقام قياسية حيث قطعت الربع ميل في زمن 7.33 ثانية فقط بسرعة 313 كم/س، وهو رقم قياسي عالمي جديد في مجال الربع ميل.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لامبورغيني هوراكن معدلة بـ2,000 حصان تصبح أسرع سيارة ربع ميل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50427

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager