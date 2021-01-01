

لامبورغيني هوراكن معدلة بـ2,000 حصان تصبح أسرع سيارة ربع ميل لامبورغيني هوراكن معدلة بـ2,000 حصان تصبح أسرع سيارة ربع ميل

أصبحت لامبورغيني هوراكان أسرع سيارة ربع ميل بعد أن حصلت على تعديلات كثيفة وقوة هائلة.



تأتي السيارة بواسطة شركة التعديل AMS Performance التي تتمتع بخبرة طويلة في تعديل محركات هوراكان وتزويدها بالتيربو، ولكن هذه السيارة لم تكتف بتيربو مزدوج فقط بل حصلت على تهيئة شاملة للمحرك وتعديلات لناقل الحركة ثنائي الكلتش، توفر السيارة أكثر من 2,000 حصان وعزم 1,735 نيوتن-متر.



بعد تجربة السيارة في مضمار السباق سجلت السيارة أرقام قياسية حيث قطعت الربع ميل في زمن 7.33 ثانية فقط بسرعة 313 كم/س، وهو رقم قياسي عالمي جديد في مجال الربع ميل.