

لأول مرة .. شاهد شيفروليه كمارو 2022 بألوانها الجديدة الجذابة لأول مرة .. شاهد شيفروليه كمارو 2022 بألوانها الجديدة الجذابة

ظهرت مؤخرا السيارة الجديدة شيفروليه كمارو موديل 2022 ، بأحدث الألوان التي سيتم توفيرها العام القادم ، من خلال المصمم في شركة جنرال موتورز أتوم باري .



وقال أتوم باري المصمم في شركة جنرال موتورز ، انه سيتوفر لونين مميزين للسيارة شيفروليه كمارو موديل 2022 ، وسيتوفران لجميع إصدارات السيارة ، بما فيهم اللون الأزرق الذي تمت معاينته في وقت سابق من هذا العام في دايتونا.



مواصفات شيفروليه كمارو موديل 2022

وأوضح المصمم في شركة جنرال موتورز ، ان السيارة شيفروليه كمارو موديل 2022 التي تظهر في الصورة ذات الالوان البرتقالي الجديدة حصلت على حزمة مظهر من المستوى الثاني .

و تأتي حزمة تجهيزات شيفروليه كمارو موديل 2022 ، بعجلات ألومنيوم مطروق مع درع كمارو على الغطاء المركزي، ورفارف أمامية مجزأة .بالإضافة إلى شارات كمارو على الرفارف، وحصائر كمارو ذات الحواف الفضية، وبلغت تكلفتها 2,145 دولار في 2021 ، ولكن لن تتغير كمارو كثيراً كموديل 2022، على الرغم من أن بعض التعديلات ستكون على الخيارات التي تتوفر بكل إصدار،ألوان شيفروليه كمارو موديل 2022لم تعلن مجموعة جنرال موتورز حتى الان عن سعر الطلاء البرتقالي فيفيد الجديد، لكن يُذكر أن اللون البرتقالي القديم كان يتوفر اختيارياً بسعر 395 دولار ، وفي الوقت نفسه حل اللون الأزرق الجديد أيضاً محل اللون الأخضر المصفر والذي كان يتوفر اختيارياً أيضاً بـ 395 دولار .والجدير بالذكر ان شيفروليه كمارو تعرضت لتوقف في الإنتاج عدة مرات هذا العام نتيجة النقص المستمر في رقائق أشباه الموصلات، مما أدى إلى تأجيل الكشف عن موديل 2022 من 14 يوليو إلى 20 سبتمبر.



