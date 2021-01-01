كيف تعاملت مصر مع تصريحات أثيوبية "مضحكة" عن الحل العسكري



سد النهضة سد النهضة

في تصريحات أقل ما وصفها المصريون بـ "المضحكة" حاول جنرال أثيوبي إطلاق بعض العبارات التحريضية ضمن سلسلة متواصلة من المراوغات الأثيوبية بشأن سد النهضة.



الجنرال في الجيش الأثيوبي مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع بوتا باتشاتا ديبيلي المغمور على الساحة السياسية الدولية، حاول ركوب الموجة بتصريحات غير مسؤولة ألمح فيها إلى الحل العسكري، وان مصر غير قادرة على تدمير السد إن أرادت ذلك.





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تصريحات الجنرال الأثيوبيبوتا بوتشانا ديبيلي، تحدث ببعض الدبلوماسية غير الواقعية فيما يتعلق بالمفاوضات من أجل حل الأزمة، معتبرًا ان الخيار العسكري لا يمكن ان يكون حلًا للمشكلة.لكن الجنرال الاثيوبي قال إن مصر لا تريد حل المشكلة من خلال المفاوضات، قائلاً إنهم "يأتون للنقاش ويرفضون جميع المقترحات".وقال إن مصر لن تحاول مهاجمة السد، ولو هاجمته فلن تستطيع حل المشكلة أو تدمير السد، لأنه غبر قابل للتدمير بقنابل الطائرات المقاتلة، والمصريون يعرفون أنه متين".التاريخ يرد.. والمصريون أيضًاتصريحات الـ بوتشانا الأثيوبي قابلتها حملة على مواقع السوشيال ميديا في مصر، بكثير من السخرية والكوميدية ووصم الجنرال الأثيوبي بقلة الخبر العسكرية وقلة الإلمام بالتاريخ.ومن حيث المفاوضات، فمر والسودان خاضا جولات عدة في التفاوض واستنفزا جميع الحلول، تحت اشراف قاري ودولي في الكثير من المحادثات الثلاثية، بينما أثيوبيا من ترفض الحل دائما وتختار الإجراء الأحادي.وتمتلك مصر كافة المعاهدات الدولية والاتفاقيات التاريخية التي تحفظ حقوقها في ماء النيل.الخيار العسكري.. ورد وزير الخارجيةكانت لوزير الخارجية المصري سامح شكري، مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر، تطرق فيها لتصريحات الجانب الأثيوبي بدبلوماسية معهودة وقوة حجة وصلابة في الرد.وزير الخارجية قال إن تصريحات الجنرال الإثيوبي استفزازية ولا تؤدي إلى تحقيق الوئام وإشاعة روح التعاون وتعبر عن الإصرار علي فرض الإرادة المنفردة من جانب أديس أبابا حول ملء وتشغيل سد النهضة.وعن الخيار العسكري قال شكري: نؤكد أننا نعلم جيدا حقوق مصر المائية وكيفية الدفاع وسنسعى إلى استخدام الوسائل السلمية والاَليات الدولية ولكن هذا لا ينفي أن لدينا القدرة والإصرار علي عدم الإضرار بمصالح الشعب المصري وحقوقنا المائية".وتابع: لن نتهاون في حقوقنا المائية وسنستخدم كل الأدوات التي تتناسب وتتلاءم حيال الوضع".هل بدأت أثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة ؟وفقًا للأنباء المتواترة فإن أثيوبيا انتهت من تعلية الممر الأوسط لسد النهضة بارتفاع 4 متر إضافية، في سبيل نيتها للملء الثاني قبل الوصول إلى حل جذري للأزمة.وخلال رسالتها التي وجهتها إلى مجلس الأمن، قالت إثيوبيا إنها ستنفذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة خلال موسم الأمطار الذي يبدأ في يوليو المقبل.وأشارت إثيوبيا في رسالتها إلى أن مصر والسودان عطلتا عملية المفاوضات في أزمة السد أكثر من مرة - على خلاف الحقيقة -.وإذا استمرت أثيوبيا في عملية ملء السد دون الوصول إلى حل تفاوضي، فقد تتفاقم الازمة مع إصرار مصر والسودان على الحصول على أحقيتهم كاملة في مياه النيل.