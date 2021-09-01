كيفية التحويل من مدرسة لأخرى فى القاهرة.. اعرف التفاصيل



مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تقديم التحويلات عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس الجيزة، وذلك بداية من الخميس 1 يوليو وحتى الأحد 15أغسطس 2021.



ويمكن التحويل الإلكترونى من خلال الرابط التالى:



https://www.cairogovresults.com/Transfers/Index



وأوضح مدير المديرية عدد من الملاحظات التى يجب اتباعها التحويل وهى:

• يتم التسجيل من خلال ولى الامر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.

• ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى اول اكتوبر 2021 إلكترونيا.

• سوف يتم اعلان نتيجة التحويلات بداية من 1/9/2021 .

• اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

• في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة.

• التحويلات المدرسية تتم الكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) الا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

• المراحل التى يمكن التحويل اليها من المرحلة الثانيه رياض الاطفال و مرحلة التعليم الاساسى (الابتدائى) و المرحلة الاعدادية و الثانويه .

• استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة الا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية .

