يعتبر مرض الزهايمر هو اضطراب تدريجي في الدماغ يدمر ببطء الذاكرة ومهارات التفكير والقدرة على أداء المهام البسيطة؛ حيث إن تراكم بروتينات بيتا أميلويد، أو بروتينات تاو في المخ هو السبب في 60٪ إلى 70٪ من حالات الخرف.
وأغلب المصابين بمرض الزهايمر يبلغ عمرهم 65 عامًا أو أكثر؛ حيث ان أكثر من ستة ملايين أمريكي مصابون بمرض الزهايمر، وفقا لما جاء في موقع “مايو كلينك” الطبي.
أعراض مرض الزهايمر
من غير المعروف ما الذي يسبب مرض الزهايمر، ولكن أولئك الذين لديهم جين APOE هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر المتأخر، وهناك بعض العلامات والأعراض التي تصيب مريض الزهايمر، ومن أبرزها:
صعوبة تذكر المعلومات المكتسبة حديثًا
الارتباك
التغيرات المزاجية والسلوكية
الشك في الأسرة والأصدقاء ومقدمي الرعاية المحترفين
فقدان الذاكرة الأكثر خطورة
صعوبة في الكلام والبلع والمشي
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التعليقات على كيفية اكتشاف مرض الزهايمر؟ أبرز العلامات والأعراض
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