كشفت شركة كيا عملاقة صناعة السيارات الكورية الجنوبية، عن نسختها العملاقة تيلورايد، و التي تعد أكبر الإصدارات المقدمة من قبل الصانع الكوري، حيث تتمتع هذه السيارة باطلالة كبيرة الحجم، تجعلها تنفرد بالعديد من المفاهيم، إلى جانب مساحتها الداخلية و التي تتسم بالرحابة.
أجرت شركة كيا بعض التعديلات لنسختها تيلورايد العملاقة، حيث ظهرت السيارة عبر شبكات أمامية متعددة المقاطع، و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع بعض اللمسات الداخلية و الخارجية.
وترتكز السيارة كيا تيلورايد 2022 على عجلات كبيرة الحجم، مدعومة بـ جنوط معدنية ذات تصميم هندسي متعدد الأضلاع، بالإضافة إلى اقواس نصف دائرية تزين اعلى العجلات، مع عتبات جانبية تتصل بالصادم الأمامي، و الذي تمتع بالعديد من المستشعرات الحركية.
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التعليقات على كيا تكشف عن نسختها العملاقة "تيلورايد" 2022| صور
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