كيا تكشف عن تصميم معارضها بعد إطلاق هويتها الجديدة

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كيا تكشف عن تصميم معارضها بعد إطلاق هويتها الجديدة

المربع نت – كشفت كيا النقاب عن تصميم معارضها الجديد والتي تُطلق عليه اسم “متجر كيا” والذي يعكس هويتها الجديدة، كما سيتم تطبيق هذا التصميم على جميع متاجرها حول العالم خطوة بخطوة.

ترغب كيا بأن يوفر التصميم الجديد الإلهام والاسترخاء للعملاء من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة، كما تهدف الشركة إلى إنشاء مساحة تجربة يُمكن أن توفر للعملاء تجربة حقيقية لا يُمكن الشعور بها عبر الإنترنت.

تقول الشركة أن التصميم الجديد مستوحى من الطبيعة الأم، وتم إنشاؤه من خلال الجمع بين الأشكال والتركيبات والألوان المتباينة، لتصنع تصميماً موجهاً نحو المستقبل.

سينقسم المعرض إلى منطقتين، الأولى منطقة المعارض، وهي مساحة يُمكنك فيها لمس منتجات كيا، ومنطقة العملاء، حيث يُمكن للعملاء الاسترخاء.

وفي الختام، يُذكر أنه في فبراير هذا العام، طبقت كيا تصميم “متجر كيا” على أحد متاجرها في كوريا، وبدأت عملية تجريبية لمدة أربعة أشهر تقريباً.

صورة الخبر: كيا تكشف عن تصميم معارضها بعد إطلاق هويتها الجديدة

المصدر: المربع نت

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