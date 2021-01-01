

كيا تختبر سيارة بمحرك وسطي ذات هيكل ستينجر! كيا تختبر سيارة بمحرك وسطي ذات هيكل ستينجر!

المربع نت – التقطت العدسات التجسسية صوراً لنموذج اختبار من كيا بمحرك وسطي وهيكل سيارة ستينجر، وتظهر السيارة بتمويهات كثيفة تمتد من خلفية السيارة إلى خلف الأبواب الأمامية والتي تؤكد أن هُناك مآخذ هواء جانبية يُقال أنها لتبريد محرك وسطي يوجد خلف المقاعد الخلفية للسيارة.



تقول التقارير الكورية أن هذه السيارة تعمل بمحرك هيدروجيني معقد، كما تحتوي على حزمة بطارية أكبر ومحرك احتراق داخلي، لتحصل السيارة على قوة إجمالية تتراوح بين 650 إلى 700 حصان، وهي أرقام مثيرة للإعجاب إذا كانت صحيحة، وتضيف أن هذه السيارة هي واحدة من خمس نماذج اختبار ذات محرك وسطي صنعتها كيا.



التفسير الأكثر ترجيحاً لهذه السيارة هو أنها نموذج اختباري للسيارة الرياضية ذات المحرك الوسطي التي يُعتقد أن قسم N في هيونداي يطورها، لكن النماذج السابقة كانت تستعين بهيكل هيونداي فيلوستر وليس من الواضح سبب استخدام هيكل ستينجر الآن.

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وفي الختام، يُذكر أنه كان من المتوقع أن أن تحصل سيارة هيونداي N ذات المحرك الوسطي على محرك جديد بأربعة أسطوانات توربو سعة 2.3 لتر، ويبدو من غير المحتمل أن ترغب الشركة في إطلاق سيارة رياضية بمحرك وسطي مع محرك هيدروجيني معقد مثل هذا النموذج الاختباري.