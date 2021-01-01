كل ما لا تعرفه عن العقم عند الرجال



العقم عند الرجال العقم عند الرجال

العقم هو فشل الجهاز التناسلي الذكري أو الأنثوي في تحقيق الحمل بعد 12 شهرًا أو أكثر من الجماع المنتظم غير المحمي ، حسب منظمة الصحة العالمية.







وقد وجد أن 40 في المائة من حالات العقم مرتبطة بالرجال ، و 40 في المائة للنساء و 20 في المائة يمكن تتبعها في كلا الجنسين.

قد يعجبك أيضا...

قال الدكتور كيتيز مورديا ، ان الرجال"على عكس النساء ، اللائي لديهن معرفة دقيقة بساعاتهن البيولوجية ، لا يزال عدد كبير من الرجال غير مدركين لصحتهم الإنجابية".وفقا لدراسة تستند إلى خصوبة الذكور والصحة الإنجابية نُشرت في مجلة العلوم الإنجابية البشرية ، كان الرجال قادرين فقط على تحديد 51 في المائة من عوامل الخطر و 45 في المائة من المشاكل الصحية المرتبطة بالعقم عند الذكور.كانوا أكثر وعياً بعوامل الخطر القابلة للتعديل للعقم (مثل الأمراض المنقولة جنسياً وتدخين السجائر) ، مقارنة بمعرفتهم بعوامل الخطر الثابتة (البلوغ المتأخر ، حجم الخصيتين) والقضايا الصحية المصاحبة (أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم).وفقًا للدكتور مورديا ، أعرب أكثر من نصف العينة عن اهتمامهم بالحصول على معلومات حول خصوبة الذكور والصحة الإنجابية.لماذا من الضروري معالجة مشاكل خصوبة الرجال؟ووفقًا للدكتور مورديا ، فإن معالجة قضايا خصوبة الرجال "سيحد من مدى وصمة العار التي تواجهها النساء فيما يتعلق بالعقم عبر الأجيال".كيف يتم تشخيص العقم عند الذكور؟وفقًا للدكتور غوش ، يتم إجراء فحص جسدي عام ، وتحليل السائل المنوي ، وفحص الصفن بالموجات فوق الصوتية ، والموجات فوق الصوتية عبر المستقيم ، والتحليل الهرموني ، وفي بعض الأحيان تحليل الكروموسومات ، وخزعة الخصية.يمكن أن يحدث العقم عند الذكور بسبب قلة عدد الحيوانات المنوية في السائل المنوي ولهذا الغرض يتم إجراء اختبار السائل المنوي. في الوقت نفسه ، يحتاج ضعف الانتصاب أيضًا إلى الاهتمام الذي يمكن أن يحدث بسبب مرض السكري غير المنضبط الذي يؤدي إلى اعتلال الأعصاب. يمكن أيضًا اقتراح بعض الاختبارات الهرمونية في مثل هذه الحالات. فحوصات العقم عند الذكور سهلة للغاية. تتضح الصورة في تحليل السائل المنوي ، وبالتالي ، في حالة الشك ، يجب اختيار هذه الاختبارات ، كما قال الدكتور روبي سهرا ، استشاري أول ، أمراض النساء ، معهد سري بالاجي الطبي."قلة الوعي في المجتمع يحد ويؤثر على نهج العقم عند الذكور. هناك مساهمة متساوية للشريك الذكر في الحمل. وفقًا لقسم من المجتمع ، يتم إلقاء اللوم على النساء فقط إذا وجد الزوجان صعوبة في إنجاب طفل بيولوجيًا ، وفي معظم الحالات ، يُطلب من النساء فقط إجراء الاختبار بأنفسهن. قالت الدكتورة سهرا: "لا ينبغي أن يخجل النساء ولا الرجال بسبب ذلك".كيف تبدو المعاملة؟تساعد المكملات الغذائية مثل الإنزيم المساعد q ، والسيلينيوم ، وفيتامين E ، و C على زيادة عدد الحيوانات المنوية.قال الدكتور غوش إنه يجب علاج الشخص من ضعف الانتصاب ، وسرعة القذف ، والعلاج بالهرمونات ، ويمكنه استخدام تقنية الإنجاب المساعدة ، إذا لزم الأمر.إلى جانب ذلك ، يحتاج المرء إلى ممارسة إدارة الإجهاد ، والحصول على علاج للعوامل المرتبطة به مثل مرض السكري .يذكر الخبراء أيضًا أنه إلى جانب الانتباه إلى توقيت الجماع وتجنب استخدام المزلقات ، يجب على المرء أن يعمل على صحته العامة ورفاهيته أيضًا. قال الدكتور غوش: "تجنب الكحوليات والتدخين واتبع أسلوب حياة صحي ، بما في ذلك النظام الغذائي واللياقة البدنية".