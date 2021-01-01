كل ما لاتعرفه عن نقص الصوديوم في الدم .. الأعراض والعلاج



نقص الصوديوم في الدم نقص الصوديوم في الدم

نقص صوديوم الدم هو حالة تعني أنه ليس لديك ما يكفي من الصوديوم في الدم، فأنت بحاجة إلى بعض الصوديوم في مجرى الدم للتحكم في كمية الماء الموجودة في خلايا الجسم وحولها.



يمكن أن يحدث بسبب بعض الحالات الطبية ، أو بعض الأدوية التي قد تتناولها ، أو إذا كنت تشرب الكثير من الماء .



بسبب انخفاض الصوديوم ، ترتفع كمية الماء في جسمك وتتسبب في تضخم الخلايا هذا يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل بعضها خفيف ، لكن البعض الآخر يمكن أن يكون خطيرًا وقد يهدد الحياة وفقال webmd

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أعراض نقص صوديوم الدمقد لا يكون لديك أي أعراض إذا كان نقص صوديوم الدم لديك خفيفًا جدًا، تظهر الأعراض عادة عندما يرتفع مستوى الصوديوم أو ينخفض ​​فجأة.قد تشمل علامات نقص صوديوم الدم ما يلي:غثيان مع قيءإعياءصداع أو ارتباكتقلصات أو تشنجات في عضلاتكالتهيج والأرقضعفإذا كنت تعلم أنك معرض لخطر الإصابة بنقص صوديوم الدم وبدأت في رؤية الأعراض ، فاتصل بطبيبك. إذا كانت أعراضك شديدة ، فقد تحتاج إلى رعاية فورية اطلب رعاية الطوارئ إذا كان لديك:القيء أو الغثيانالنوباتفقدان الوعي أو الغيبوبةأسباب نقص صوديوم الدمهناك الكثير من الأسباب التي تجعل مستوى الصوديوم لديك منخفضًا جدًا. وتشمل هذه:الأدوية ، حبوب الماء (مدرات البول) وبعض مضادات الاكتئاب و الألم الأدوية يمكن أن تجعلك يتبول أو العرق أكثر يمكن أن يؤثر ذلك على مستوى الصوديوم لديك.مشاكل صحية. يمكن أن يؤثر فشل القلب وأمراض الكلى أو الكبد على كمية السوائل في جسمك ، وبالتالي على مستوى الصوديوم لديك.يمكن أن تؤدي نوبات الإسهال الشديد المزمن أو القيء إلى استنفاد السوائل والصوديوم في جسمك.الاختلالات الهرمونية تؤثر بعض الهرمونات على مستويات الصوديوم لديك. يمكن أن تجعلك حالة تسمى SIADH (متلازمة الهرمون المضاد لإدرار البول غير المناسب) تحتفظ بالماء. ويمكن أن تؤثر حالة تسمى مرض أديسون على الهرمونات التي تساعد في الحفاظ على إلكتروليتاتك تحت السيطرة. إذا كان هرمون الغدة الدرقية منخفضًا جدًا ، فقد يؤثر أيضًا على مستوى الصوديوم لديك.شرب الكثير من الماء يمكن أن يخفف من كمية الصوديوم في دمك. يحدث هذا عادةً عندما يشرب الناس الكثير خلال أحداث التحمل مثل سباقات الماراثون أو الترياتلون ، ويفقدون أيضًا الصوديوم من خلال عرقهم.الدمنظرًا لأن أعراض نقص صوديوم الدم يمكن أن تختلف كثيرًا من شخص لآخر ، فمن المحتمل أن يطلب طبيبك إجراء اختبارات الدم والبول لتأكيد التشخيص. قد يسألك عن تاريخك الطبي ثم يجري فحصًا بدنيًا . لكنهم سيحتاجون إلى رؤية نتائج الاختبار للتأكد من إصابتك بنقص صوديوم الدم.علاجات نقص صوديوم الدمنظرًا لأن العديد من الأشياء المختلفة يمكن أن تسبب نقص صوديوم الدم ، فإن علاجك يعتمد على السبب.إذا اعتقد طبيبك أنك تشرب الكثير من الماء ، فقد تحتاج إلى التقليل. إذا كنت تتناول مدرات البول ، فقد يقوم طبيبك بإجراء تغيير في علاجك حتى يعود الصوديوم في دمك إلى المستوى الطبيعي.إذا ظهر نقص صوديوم الدم فجأة وكان شديدًا ، فستحتاج إلى علاج طارئ لزيادة مستوى الصوديوم لديك والمراقبة للتأكد من حدوثه بأمان. قد تحتاج إلى البقاء في المستشفى والحصول على:التسريب الوريدي بمحلول الصوديوم لرفع المستويات ببطء في الدم على مدار أيام قليلةالأدوية الموصوفة طبيًا للسيطرة على المشاكل مثل الصداع أو الغثيان أو النوبات.