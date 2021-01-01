

كلب تائه فى الغابات منذ سنوات يتحول إلى نجم سوشيال ميديا بسبب شعره الكثيف.. صور كلب تائه فى الغابات منذ سنوات يتحول إلى نجم سوشيال ميديا بسبب شعره الكثيف.. صور

فوجئ سكان مدينة كانساس الأمريكية بحيوان غريب الأطوار يغطيه شعر كثيف وصل وزنه إلى 20 رطلا، وبعد الاتصال بمشروع "كى سى بيت بروجيكت" فى مدينة كانساس بولاية ميسورى، تبين أنه كلب يدعى "شيه تزو" يبلغ من العمر 11 عاما، ولا يستطيع المشي فيسير بطريقة غريبة بسبب الشعر الكثيف الذي يغطيه.

وبعد ساعتين من دخول الكلب بمشروع "كى سى بيت بروجيكت"، كان مخدرا، وقام اثنين من العاملين البيطريين بقص شعره، وكان حوالي 6 أرطال ونصف من الشعر، وبعد عملية التغيير على الكلب، أطلقوا عليه لقب الاصلع العجيب "سيمون"، ونشروا صور ومقاطع الفيديو لما قبل وبعد، ما جعله يحوز على شهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعى.

ومن جهتها، قالت جين موس، مراسلة شبكة CNN، أصبح الكلب سيمون نجما على الانترنت، والآن هو أحد افضل الكلاب التي رأيتها على الاطلاق.

وعثر على الكلب سيمون بالقرب من منطقة غابات ولا يعرف القائمون على الملجأ ما إذا كان قد هرب من مالكه أو تم التخلى عنه وكان يعيش بمفرده طوال الأشهر التي استغرقها نمو كل هذا الشعر، ويقول الأطباء البيطريين إن بشرته في حالة جيدة لكنه يحتاج إلى جراحة اسنان ويتعلم تقريبا كيفية المشي مرة أخرى من جديد، حيث أن الملاحظ انه كان مثقلا جدا لفترة طويلة بالشعر الذي يعيق حركة سيره.

وتلقى المأوى الذى وضع فيه الكلب "كى سى بيت بروجيكت"، الكثير من العروض لتبنى سيمون ويبدو أن الناس مغرمون وبشكل خاص لحظة اخراج لسانه.

وسارع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى التعليقات للتعبير عن إعجابهم بالعمل الذي قام به الأطباء البيطريون، وكتب أحدهم: 'شكرًا لكم على العناية به. من فضلكم واصلوا فعل ذلك ، بينما قال آخر: يا إلهي ، هذا يسعد قلبي! شكرا لك على الاعتناء به".







