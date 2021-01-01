كريم فؤاد.. الجوكر الجديد الذي ينتظره الأهلي



كريم فؤاد كريم فؤاد

بات النادي الأهلي قاب قوسين أو أدنى من حسم صفقة الظهير الأيمن كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لصفوف إنبي.



ويفصل كريم فؤاد عن الأهلي بعض الأمور البسيطة التي يجري حسمها بين إدارتي القلعة الحمراء والنجوم، وسيكون الموعد الأقرب للإعلان عن الصفقة عقب لقاء الترجي التونسي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



ويعد كريم فؤاد أحد أبرز الخيارات المتاحة أمام الأهلي، لسد العجز في الجبهة اليمنى منذ رحيل أحمد فتحي ومن قبله باسم علي، والاعتماد فقط على محمد هاني في هذا المركز.

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ورفض الأهلي مطلع الموسم تدعيم الجبهة اليمنى رغم محاولات ضم لاعبين أمثال رجب بكار وعلي فوزي والتفكير في الخيارات الأجنبية أيضا، لكن في النهاية استقر الرأي على الحلول المؤقتة بجانب هاني.ومطلع الموسم استعاد الأهلي أكرم توفيق بعد إعارته للجونة، وضم أحمد رمضان "بيكهام" من وادي دجلة، ويتم توظيف الثنائي في مركز الظهير الأيمن في غياب محمد هاني.لكن بانضمام كريم فؤاد المتوقع للأهلي، سيكون محمد هاني في منافسة قوية وشرسة من أجل الحفاظ على مركزه، بعد المستويات القوية التي يقدمها مع إنبي هذا الموسم.ومنع المقابل المالي فريق إنبي من تفعيل عقد الشراء وضم كريم فؤاد، ليقترب اللاعب من الانتقال للأهلي، من أجل حل أزمة الظهير الأيمن التي تنتج في غياب هاني، فضلا عن تذبذب مستوى الأخير في بعض المباريات.جوكر جديدويجيد كريم فؤاد صاحب الـ22 عاما، اللعب في مركز الظهير الأيمن، ويتميز بخفة الحركة والمراوغة والقدرة على تأدية الدور الهجومي بشكل أكثر من رائع، فضلا عن تأدية الدور الدفاعي أيضا.كما ساعدت مهارة كريم فؤاد على توظيفه في مركز الجناح سواء الأيمن أو الأيسر أيضا في كثير من المباريات مع الفريق البترولي إلى جانب منتخب مصر الأولمبي الذي انضم له في الفترة الأخيرة.ويستطيع كريم فؤاد أن يحل أزمة الجبهة اليمنى سواء كان بديلا لهاني أو حسين الشحات الذي لا يقدم أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة، رغم تميزه رقميا على مستوى صناعة الأهداف والتسجيل هذا الموسم بشكل كبير.وشارك كريم فؤاد هذا الموسم مع إنبي في 23 مباراة صنع خلالها 5 أهداف، وشارك مع الفريق البترولي في عدة مراكز مثل الظهير الأيمن والأيسر والجناح أيضا ومحور وسط ثالث.فيما شارك محمد هاني هذا الموسم في 25 مباراة بكل البطولات صنع خلالها هدف وحيد بمجموع دقائق لعب 1904، كما شارك الشحات هذا الموسم في 27 مباراة صنع 5 أهداف وسجل مثلهم في 27 مباراة بمجموع دقائق لعب 1722 دقيقة.ويرى محمد عبد الجليل نجم الأهلي الأسبق، أن انتقال كريم فؤاد سيفيد الفريق الأحمر كثيرا، موضحا في تصريحات إذاعية أن اللاعب يملك الإمكانيات والمهارات التي تجعله صفقة ناجحة، فضلا عن إجادته في أكثر من مركز وهو أمر يفضله أي مدرب وسيكون مستقبل الفريق.