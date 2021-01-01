كشف توني كروس لاعب خط وسط ألمانيا تفاصيل حديثه مع قائد البرتغال كريستيانو رونالدو عقب اللقاء الذي جمع بينهما في يورو 2020 قبل عدة أيام.
وتحدث كروس عبر بودكاست " Einfach mal Luppen" الذي يتشاركه مع شقيقه فيليكس قائلا: "لعبت مع رونالدو في ريال مدرييد لأربع سنوات، ولا أبالغ إن قلت إنني حظيت بأكبر النجاحات معه".
وأكمل "كنا نجلس بجوار بعضنا البعض في غرفة خلع الملابس خلال تلك السنوات الأربعة وأنا كنت سعيدا برؤيته لأنني لم ألتق به منذ فترة طويلة، فريال مدريد لم يواجه يوفنتوس".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على كروس يكشف تفاصيل حديثه مع رونالدو بعد لقاء ألمانيا والبرتغال
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق