كارثية.. اكتشف أضرار الصودا على الكبد



أضرار الصودا على الكبد أضرار الصودا على الكبد

المشروبات الغازية ليست الخيار الأكثر صحة، من زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ،إليك اضرار الصودا على الكبد .



وفقا لما نشره موقع هيلثى أن الصودا تحتوي على مادة تحلية تسمى شراب الذرة عالي الفركتوز (HFCS)، في حين أن مركبات الكربون الهيدروفلورية لا تتكون بالكامل من الفركتوز ، إلا أنها تحتوي على مستويات عالية من هذا السكر البسيط .





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1 .تساهم الصودا في مرض الكبد الدهنيلقد وجدت الدراسات أنه عندما تستهلك الكثير من السكر ، فإنه يرهق الكبد ويحوله إلى دهون في الكبد، تشمل أعراض NAFLD التعب والألم ويمكن أن تؤدي إلى تندب الكبد (تليف الكبد) وفشل الكبد.2 .يمكن أن يسبب مقاومة الأنسولينإذا كنت تشرب الكثير من الصودا ، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى مقاومة الأنسولين، وجدت إحدى الدراسات أن أولئك الذين تناولوا 4 مشروبات سكرية يوميًا يبلغ مجموعها ما بين 40-80 جرامًا من السكر لمدة 3 أسابيع فقط أبلغوا عن زيادة مقاومة الأنسولين في الكبد ، وجد أن الصودا تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري3 .الصودا تؤدي إلى التهاب الكبدلا تحتوي المشروبات الغازية على الكثير من السكر فحسب ، بل يمكن أن تحتوي أيضًا على الكثير من شراب الذرة عالي الفركتوز ، والذي وجد أن له آثارًا سلبية على الكبد، وجدت دراسة أجريت عام 2020 على الفئران أن أولئك الذين تناولوا شراب الذرة عالي الفركتوز على مدى فترات زمنية أطول ظهرت عليهم علامات تدهور في جدار الأمعاء والتهاب الكبد، والذي يمكن أن يتطور إلى تندب الكبد (تليف الكبد) وسرطان الكبد وفشل الكبد.4 .تليف الكبد (تندب الكبد)هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يؤدي فيها شرب الكثير من الصودا إلى تليف الكبد ، وهو تندب الكبد، بشكل أكثر تحديدًا ، يحدث تليف الكبد عندما يصاب الكبد سواء بسبب المرض أو شرب الصودا ويحاول إصلاح نفسه ،مع استمرار الإصابة ، يتشكل المزيد من الأنسجة الندبية ، مما يجعل من الصعب على الكبد أن يعمل بشكل عام ولا رجعة فيه في مرحلة معينة ،يرتبط شرب الكثير من المشروبات المحلاة بالسكر بمرض الكبد الدهني غير الكحولي ، والذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بتليف الكبد بنسبة 30٪ .