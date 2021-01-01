كارتيرون : نقدر ساسى ولكن الزمالك حقق البطولات فى غيابه ووجوده



باتريس كارتيرون باتريس كارتيرون

أكد باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك انه يقدر ويحترم فرجاني ساسى لاعب الفريق ، خاصة وأنه كان من اللاعبين المهمة فى الفريق ولكن هذه هى طبيعة الكرة والفرق المختلفة..



وأضاف كارتيرون فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت أن أمام عاشور ليس موجودا بالزمالك ليكون بديل ساسى بل ليضيف إلى الفريق وفقا لامكانياته .



واشار الخواجة أن ساسى لاعب كبير ولكن الزمالك ملئ باللاعبين الكبار أيضا ، وحقق العديد من البطولات سواء فى وجود ساسى أو غيابه ، وشخصيا راض جدا عن مجموعة اللاعبين الحاليين وسوف أكمل الموسم الحالى بهم قائلا:" محدش بيكون مكان حد ، كل واحد بيلعب فى مركزه "



واشاد بمستوى اللاعبين أمام أسوان فى المباراة التى انتهت بفوز الأبيض يثلاثية كاشفا انها تعكس الاستفادة من فترة التوقف واستغلالها جيدا .



وقال أنه سعيد جدا بالنتيجة، الفترة المقبلة يجب أن نجمع أكبر عدد من النقاط الفارق بيننا وبين الأهلي أصبح 17 نقطة، ويجب أن نكسب لكي نضغط على المنافس.

