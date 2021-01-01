قناتان مجانيتان تنقلان مباراة الأهلي والترجي.. تعرف عليهما



الأهلي والترجي الأهلي والترجي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على فريق الترجي التونسي في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على استاد حمادي العقربي في رادس.







مواجهة الليلة بين الفريقين، تحمل الرقم 21 بعد أن التقيا في 20 مباراة، من بينها 18 مواجهة في دوري أبطال إفريقيا، ومباراتان فقط في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية».

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موعد الاهلي ضد الترجي والقنوات الناقلةتقام مباراة الاهلي والترجي اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت السعودية وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4قناتان مجانيتان تنقلان مباراة الأهلي والترجيبشكل مجاني على قناة ORTB المتواجدة فى قمر أوتالسات 6 شرق , عبر تردد 11804 , ترميز 3000 أفقي إضافة إلى قناة RTB المتواجدة في القمر الصناعي أوتلسات أيضا.تاريخ المواجهات الأهلي والترجيتقابل الأهلي والترجي فى 20 مباراة فاز الأحمر فى 8 وتعادل فى 8 وفاز الغول التونسي فى 4 لقاءات فقط.ففي عام 1990 فى دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا فاز الترجي التونسي 4-2 على الأهلي بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين سلبيا فى الذهاب والعودة.وعام 2001 فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا تعادل الفريقان في نصف النهائي، سلبيا في مباراة الذهاب وفي الإياب تعادلا بهدف لكل فريق في تونس ليصعد الأهلي للمباراة النهائية.وفي عام 2007 فى دور المجموعات فاز الأهلي فى مباراة الذهاب 3-0 وخسر لقاء العودة بهدف نظيف .عام 2010 في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فاز الأهلي في مباراة الذهاب بهدفين لهدف، بينما خسر في مباراة الإياب بهدف دون رد.عام 2011 فى دور المجموعات تجدد اللقاء للموسم الثاني علي التوالي بدور المجموعات، وخسر الأهلي المباراة الأولى بهدف دون رد، ثم تعادلا بهدف لكل فريق في المباراة الثانية.عام 2012 نهائي دوري أبطال أفريقيا تعادل الفريقين فى المباراة الذهاب بهدف لكل منهما ، وفاز الأهلي فى مباراة الإياب بهدفين لهدف، وحسم الأهلي اللقب.عام 2017 فى دور الـ8 انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق، وفي مباراة الإياب فاز الأهلي بهدفين لهدف.وفي عام 2018 فى دور المجموعات والنهائي، حيث تعادل الفريقان سلبيا في مباراة الذهاب والإياب التي كانت بدور المجموعات؛ وعندما تأهلا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا فاز الأهلي فى مباراة الذهاب 3-1 ، وخسر النهائي علي ملعب رادس 3-0 ليتوج الترجي التونسي بطلا لـ دوري أبطال أفريقيا.