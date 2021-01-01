

قصة طفلة بريطانية توفيت بسبب ابتلاع بطارية ريموت كونترول قصة طفلة بريطانية توفيت بسبب ابتلاع بطارية ريموت كونترول

أصدرت أم تحذيرا للآباء بعد وفاة ابنتها البالغة من العمرعامين بسبب ابتلاع بطارية جهاز التحكم عن بعد، حيث توفيت هاربر لي فانثورب، من ستافوردشاير بإنجلترا، في 23 مايوالماضى بعد ساعات من ابتلاع البطارية وتسرب الحمض داخلها جسمها، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



وقالت الأم ستايسي نيكلين إنها لم تدرك أن ابنتها ابتلعت البطارية حتى عثرت على جهاز التحكم عن بعد مع بطارية مفقودة في غرفة نومها، وتذكرت كلمات ابنتها الأخيرة لها: "أمي ، أحتاجك".



وكانت أختها الكبرى ، جيمي لي نيكلين هولمي، تراقبها، وقالت إن رأس طفلتها يتأرجح فجأة إلى الوراء قبل أن تبدأ في تقيؤ الدم.

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وقالت جيمى:"لم تستجيب الطفلة لمحاولات اسعافها، وأغلقت عيناها ولم تستطع التحدث معي ".وتم نقل هاربر لي إلى مستشفى رويال ستوك الجامعي، لدى وصولها إلى المستشفى، تم نقل الدم إلى الطفلة التي تبلغ من العمر عامين لتعويض اللترين المفقودين، قبل نقلها إلى الجراحة.ولم يتمكن الجراحون من إنقاذ الطفلة بعد أن احترق حمض داخل البطارية وألحق أضرارًا بشريان رئيسي.وقالت الأم المذهولة ستايسي إن فقدان ابنتها ترك "فجوة كبيرة" في عائلتها، لقد كانت هذه الأسابيع الخمسة بمثابة تعذيب مطلق، أشعر بالضياع الشديد، ودعت الآباء إلى الحذر لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.