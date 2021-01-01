

قريبا.. تحرك «سفينة الرحمة العالمية» أكبر مستشفى عائمة في العالم قريبا.. تحرك «سفينة الرحمة العالمية» أكبر مستشفى عائمة في العالم

انتهت الصين من بناء أكبر "سفينة مستشفى" في العالم، والتي من المقرر لها أن تتحرك قريبا من منشأها متجهة إلى أوروبا.



وكانت منظمة "سفن الرحمة" قد اعتمدت بناء هذا المشروع منذ حوالي 7 سنوات، وقام بالتنفيذ شركة سويدية، وتم التنفيذ في ميناء مخصص لبناء السفن في الصين.



وكانت السفينة قد خرجت في رحلة اختبار في شهر مايو، ليتم التأكد من كفاءتها في البحر، ليتم الإعلان بعد ذلك عن جاهزيتها تماما للعمل، وتمت تسمية السفينة:« الرحمة العالمية».

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يذكر أن تم بناء السفسنة مثل سفن الرحلات الضخمة، ولكن بدلا من احتوائها على فنادق ومحلات ترفيه، فإنها تحتوي على مستشفى كبيرة مجهزة بالكثير من المعدات، ليمكنه التعامل مع مختلف الحالات الطبية.ويبلغ طول هذه السفينة 174 مترا، وتحتوي على ٦ غرف عمليات، و 150 سريرا، وكلف بناؤها 150 مليون يورو تقريبا بتمويل من متبرعين، وسيكون تدريب الأطباء والمتدربين أحد أهم أولوياتها، حيث يمكن للسفينة هذه أن تستوعب 600 متدرب في نفس الوقت.وستتجه السفينة من الصين إلى بلجيكا ليتم تجهيزها بالمعدات، ثم ستنطلق بعد ذلك إلى السنغال في أفريقيا.الجدير بالذكر أن منظمة "سفن الرحمة" لديها سفينة طبية اسمها "رحمة إفريقيا"، ويبلغ حجمها نصف حجم هذه السفينة الجديدة.