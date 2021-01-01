قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

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صورة الخبر: وزير التعليم
وزير التعليم

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على العمل بالقرار الوزاري رقم 155 بتاريخ 21 سبتمبر 2020 الصادر ، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات والخدمات الاضافية عن العام الدراسي 2020/2021 ، بذات الفئات والضوابط المنصوص عليها بالقرار ، وذلك للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الاول برياض الاطفال والصف الاول الابتدائي للعام الدراسي القادم 2021/2022 والتوجيه بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب مع مراعاة الفئات المستثناه طبقا للقرار الوزاري سالف الذكر



يأتي ذلك تحقيقا لإنضباط منظومة العمل المالي من حيث الالتزام بسداد المصروفات الدراسية المقررة ، وتعظيم منافع الاغراض المخصصة من أجلها

كما وافق وزير التربية والتعليم ، على العمل بالقرار الوزاري المذكور بالبند 1 وبذات الفئات وضوابط القرار بالنسبة لطلاب الصف الاول الثانوي بنوعيه من حيث ارتباط سداد المصروفات بقبول ملفات الطلاب وكذا مراعاة الفئات المستثناه بموجب القرار

ويتم سداد المصروفات على حساب صندوق تطوير وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الالكترونية ويكون ايصال السداد يشمل مسوغات قبول الملف.

وقد أعلن صندوق دعم وتطوير وتمويل وتشيد المشروعات التعليمية أن قيمة طابع التعليم اصبحت 10 جنيهات

المصدر: elbalad

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