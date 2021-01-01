وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على العمل بالقرار الوزاري رقم 155 بتاريخ 21 سبتمبر 2020 الصادر ، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات والخدمات الاضافية عن العام الدراسي 2020/2021 ، بذات الفئات والضوابط المنصوص عليها بالقرار ، وذلك للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الاول برياض الاطفال والصف الاول الابتدائي للعام الدراسي القادم 2021/2022 والتوجيه بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب مع مراعاة الفئات المستثناه طبقا للقرار الوزاري سالف الذكر
يأتي ذلك تحقيقا لإنضباط منظومة العمل المالي من حيث الالتزام بسداد المصروفات الدراسية المقررة ، وتعظيم منافع الاغراض المخصصة من أجلها
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التعليقات على قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد
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