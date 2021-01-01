

قد تسبب تشوهات للجنين .. فواكه مضره لـ «الحوامل» قد تسبب تشوهات للجنين .. فواكه مضره لـ «الحوامل»

الفواكه من أفضل الأطعمة التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، ولكن هناك بعض الفواكه التي ينصح بعدم تناولها اذا كنت حامل تجنبا للإصابة الجنين بتشوهات أو إصابتك ببعض الأعراض الجانبية.



وفي هذا الصدد نقدم ابرز الأطعمة التي ينصح بعدم تناولها للمرأة الحامل بحسب موقع «هيلث لاين» الطبي:

１- الأناناس من الأطعمة التي لا ينصح بتناولها للسيدة الحامل في الشهور الثلاثة الاولى من الحمل لانها تسبب للحوامل تقلصات في الرحم، وذلك يؤدي للولادة المبكرة والاجهاض.

２- يفضل عدم تناول التمر في الشهور الأولى من الحمل لان التمر يعمل على انقباض الرحم، فقد يسبب ذلك الاجهاض.

３- ينصح بعدم تناول السيدات الحوامل المشمش، لأنه يساعد في اصابة الحوامل بالنزيف.

４- البابايا من الاطعمة التي لا ينصح بتناولها للحوامل لانها تسبب النزيف والاجهاد

５- وينصح بعدم تناول البطيخ في الشهور الاولى للحوامل لأنه يسبب تقلصات الرحم.

６- التمر الهندي من اخطر الاطعمة التي ينصح بعدم تناولها للحوامل لانها تحتوي على فيتامين ج وذلك يعمل على اصابة الحوامل بالنزيف.