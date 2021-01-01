قبل أن يطال قلبك ..5 طرق مجربة لخفض الكوليسترول



طرق مجربة لخفض الكوليسترول طرق مجربة لخفض الكوليسترول

طرق بسيطة وطبيعية تساعد على تقليل الكوليسترول فى الدم ،ومنع ترسبات الكوليسترول في الشرايين والتى تعد السبب الرئيسي لأمراض القلب في العالم.



فيما يلي 5 خطوات بسيطة لخفض الكوليسترول وفقا لموقع "فارم ايزى"



1.غير عاداتك الغذائية

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هناك الكثير من التغييرات التي يمكنك إجراؤها في نظامك الغذائي للحصول على قلب صحي وخفض الكوليسترولفى الدم أبرزها زيادة تناول أوميجا 3 في نظامك الغذائى الغذائي فهى تساعد على تقليل الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم .2. زيادة النشاط البدنيعليك ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًا فهو أمر ضروري لخفض الكوليسترول و يساعد على تقليل الكوليسترول الضار LDL وزيادة الكوليسترول الحميد HDL. فيساعد القيام بعشر دقائق من المشي ثلاث مرات فى اليوم بمنحك نتائج إيجابية .3. التوقف عن التدخينالتدخين ضار بالصحة لأنه يغير الطريقة التي يستجيب بها الجسم للكوليسترول و يؤدي قطران التبغ إلى تخزين أسرع للكوليسترول في الشرايين4. إدارة الوزنيساعد خفض خمسة كيلوجرامات من وزنك إلى خفض مستويات الكوليسترول في الجسم بنسبة 8٪.5. التخلص من الإجهاديرتبط الإجهاد والكوليسترول ارتباطًا وثيقًا فقط لذا كلما شعرت بالإجهاد أو الإكتئاب عليك ممارسة التأمل أو ممارسة اليوجا أو قراءه كتابًا