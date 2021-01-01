قائمة الأهلي - 23 لاعبا لمواجهة الترجي.. عودة بيكهام وغياب هاني ومروان محسن



قائمة الأهلي قائمة الأهلي

أعلن بيتسو موسيماني قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-2021.



ويلتقي الأهلي مع الترجي يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ملعب الأهلي We السلام.



ولم يتواجد محمد هاني في القائمة رغم عودته للتدريبات أمس، في المقابل عاد أحمد رمضان بيكهام لقائمة الأحمر.

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ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا ابتداء من اليوم الخميس وفقا لأجندة الجهاز الفني بحثا عن المزيد من التركيز وتنفيذ الجانب الفني والخططي الذي ‏يرغب في تنفيذه خلال المباراة.وجاءت قائمة الأهلي:حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.الدفاع: محمود وحيد - أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم – أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلولالوسط: حمدي فتحي – وليد سليمان - حسين الشحات - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر - جونيور أجايي - محمود كهربا.الهجوم: محمد شريف - صلاح محسن - والتر بوالياوكان الأهلي قد تفوق على الترجي في ملعب رادس بهدف دون مقابل.فوز أو تعادل الأهلي يعني التأهل للمباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.