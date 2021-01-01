قائمة الأهلي - 23 لاعبا لمواجهة الترجي.. عودة بيكهام وغياب هاني ومروان محسن

آخر الأخباراخبار الرياضة › قائمة الأهلي - 23 لاعبا لمواجهة الترجي.. عودة بيكهام وغياب هاني ومروان محسن

صورة الخبر: قائمة الأهلي
قائمة الأهلي

أعلن بيتسو موسيماني قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-2021.

ويلتقي الأهلي مع الترجي يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ملعب الأهلي We السلام.

ولم يتواجد محمد هاني في القائمة رغم عودته للتدريبات أمس، في المقابل عاد أحمد رمضان بيكهام لقائمة الأحمر.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا ابتداء من اليوم الخميس وفقا لأجندة الجهاز الفني بحثا عن المزيد من التركيز وتنفيذ الجانب الفني والخططي الذي ‏يرغب في تنفيذه خلال المباراة.

وجاءت قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: محمود وحيد - أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم – أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول
الوسط: حمدي فتحي – وليد سليمان - حسين الشحات - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر - جونيور أجايي - محمود كهربا.

الهجوم: محمد شريف - صلاح محسن - والتر بواليا

وكان الأهلي قد تفوق على الترجي في ملعب رادس بهدف دون مقابل.

فوز أو تعادل الأهلي يعني التأهل للمباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.

المصدر: في الجول

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قائمة الأهلي - 23 لاعبا لمواجهة الترجي.. عودة بيكهام وغياب هاني ومروان محسن

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
15271

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager