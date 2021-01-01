فيديو لانفجار ضخم قرب حاملة طائرة أميركية



فيديو لانفجار ضخم فيديو لانفجار ضخم

نشرت البحرية الأميركية مقاطع فيديو لتجربة تفجير قنبلة تزن 40 ألف رطل (أكثر من 18 طنا) قرب حاملة الطائرات الجديدة جيرالد فورد.



وأظهرت المشاهد حاملة الطائرات وهي متوقفة في المياه قبل أن تفجر القنبلة قربها.



كما بين المقطع الذي تم تصويره بكاميرا مثبتة على الحاملة عملية التفجير واهتزاز السفينة بعدها.

قد يعجبك أيضا...

جزء من الاختباراتفيما أوضحت البحرية الأميركية في بيان أمس الأحد أن تفجير القنبلة الضخمة قرب الحاملة هو جزء من الاختبارات التي يتم إجراؤها على السفينة قبل دخولها الخدمة الفعلية.وتهدف التجربة لاختبار قدرة السفينة على تحمل الصدمات خلال العمليات الحربية.كما أوضح البيان أن "جيرالد فورد " تعد أحدث حاملة طائرات أميركية وأكثرها تقدما.انتهاء فترة التجاربوأشار إلى أن الحاملة أنهت فترة الاختبار والتجارب، التي استمرت 18 شهرا في أبريل/نيسان الماضي.كما أنه من المقرر ختام اختبار تحمل الصدمات في وقت لاحق الصيف الجاري، على أن تخضع الحاملة لفترة صيانة وإصلاحات لمدة 6 أشهر قبل دخولها الخدمة الفعلية.https://www.instagram.com/alarabiya/?utm_source=ig_embed&ig_rid=3156f4cc-89c4-44ac-b937-2a3151552a00