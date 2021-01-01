

فيديو حادث فيراري 488 بيستا مع سيارة اقتصادية فيديو حادث فيراري 488 بيستا مع سيارة اقتصادية

تعرضت فيراري 488 بيستا حمراء لحادث مؤسف بعد خروج سيارة صغيرة واقتصادية أمامها على الطريق.



يصور الفيديو سيارة رينو توينجو كلاسيكية وهي تخرج من المواقف كما يبدو إلى الطريق الرئيسي، لم يلتفت السائق إلى فيراري الحمراء التي كانت تسير بأمان في مسارها منشغلاً بالتوجه للمسار المطلوب، ومتفادياً السيارة القادمة باتجاهه.



للأسف، كان ذلك خطأً فادحاً فقد دخل في مسار 488 بيستا متسبباً بحادث، وخارقاً القانون أيضاً، ورغم وضوح الخطاً فإننا نعتقد أن سائق فيراري كن يمكن أن يتفادى الخطر بالفرملة والتوقف التام، أو حتى من خلال التسارع لتجاوز نقطة الخطر.

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تحمل فيراري 400 بيستا محرك 3.9 لتر V8 ثنائي التيربو وتنتج 710 حصاناً، أما رينو توينجو فتحمل محرك 1.2 لتر وتنتج 75 حصان فقط.