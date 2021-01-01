وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الشعب الصيني بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني واصفًا الحزب بأنه صرح سياسي عميق قاد الصين بنجاح وأقام هيكل الدولة الصينية الحديثة.
كلمة السيسي بمئوية الحزب الشيوعي الصيني
وقال الرئيس السيسي خلال كلمة بثها التليفزيون المصري الخميس، إن المفارقة التاريخية هي التي جعلت أول مؤتمر وطني لـ الحزب الشيوعي الصيني عام 1921، حيث أنه يتوافق مع 23 يوليو، وهو تاريخ عزيز على المصريين أيضًا، لأنه في نفس هذا التاريخ اندلعت الثورة المصرية المجيدة في عام 1952، ووضعت أسس توجه الدولة المصرية الحديثة والقضاء على الاستعمار في مصر ودعم كافة حركات التحرر في القارة الإفريقية لا سيما في الجزائر وكافة الدول الإفريقية .
وهنأ الرئيس السيسي نظيره الصيني شي جين بينج سكرتير عام الحزب الشيوعي الصيني، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني قائلاً: "إنه لمن دواعي فخري أن أتوجه إلى شعب الصين الشقيق بكل التهاني بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق