فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي



الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الشعب الصيني بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني واصفًا الحزب بأنه صرح سياسي عميق قاد الصين بنجاح وأقام هيكل الدولة الصينية الحديثة.



كلمة السيسي بمئوية الحزب الشيوعي الصيني

وقال الرئيس السيسي خلال كلمة بثها التليفزيون المصري الخميس، إن المفارقة التاريخية هي التي جعلت أول مؤتمر وطني لـ الحزب الشيوعي الصيني عام 1921، حيث أنه يتوافق مع 23 يوليو، وهو تاريخ عزيز على المصريين أيضًا، لأنه في نفس هذا التاريخ اندلعت الثورة المصرية المجيدة في عام 1952، ووضعت أسس توجه الدولة المصرية الحديثة والقضاء على الاستعمار في مصر ودعم كافة حركات التحرر في القارة الإفريقية لا سيما في الجزائر وكافة الدول الإفريقية .



وهنأ الرئيس السيسي نظيره الصيني شي جين بينج سكرتير عام الحزب الشيوعي الصيني، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني قائلاً: "إنه لمن دواعي فخري أن أتوجه إلى شعب الصين الشقيق بكل التهاني بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني".

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مصر أول دولة اعترفت بالصينوقال الرئيس السيسي إن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية وشرق أوسطية تعترف بجمهورية الصين الشعبية، لافتًا إلى أنها رحبت بإقامة علاقات دبلوماسية مع الصين في هذا التوقيت العصيب وحتى الآن.وأكد الرئيس السيسي خلال إلقاء كلمته بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني أن التجربة الصينية عملت على إقامة حياة حديثة ومتطورة، ما يعكس صدق القيادة، وإصرار وعزيمة شعب الصين الشقيق.التجربة الصينيةوخلال كلمة السيسي بمئوية الحزب الشيوعي الصيني أنه أصبحت تجربة الصين تمثل قصة نجاح يسعى الكثيرون إلى دراستها والاستفادة منها، وأن الحزب الشيوعي الصيني نجح في تحقيق إنجازات مهمة، معقبًا: "أهنئكم وشعبكم على بلوغها".وقال الرئيس السيسي إن أزمة جائحة كورونا أثبتت أن التعاون بين الدول والقدرة على تحقيق التكامل والانسجام في كل المستويات هي عوامل مهمة لضمان استقرار وسلامة المجتمع المدني.وللمزيد حول كلمة السيسي بمئوية الحزب الشيوعي الصيني وتاريخ العلاقات المصرية الصينية شاهد الفيديوجراف التالي: