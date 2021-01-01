فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس



قصة مسيرة الأعلام بالقدس قصة مسيرة الأعلام بالقدس

شارك المئات من القوميين الإسرائيليين الذين ينتمون لجماعات يمينية متشددة في مسيرة ترفع الأعلام في القدس الشرقية المحتلة اعتبرها الفلسطينيون استفزازية.







وعلت أصوات المشاركين بالهتافات والصفير وقاموا بقرع الطبول أثناء تجمهرهم عند باب العامود (باب دمشق) المؤدي إلى المدينة القديمة في القدس الشرقية.

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واشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع الفلسطنيين، أثناء تواجدهم للدفاع عن القدس، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني .ولمزيد من التفاصيل حول مسير الأعلام شاهد الفيديو جراف التالي .