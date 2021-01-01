قالت تقارير صحفية، إن منتخب تشيلي، يدرس توقيع عقوبات مالية على بعض لاعبي المنتخب عقب ثبوت تورطهم في فضيحة داخل فندق الإقامة أثناء المشاركة في بطولة كوبا أمريكا.
وأكدت التقارير أن المنتخب يدرس توقيع غرامة مالية تقدر بـ 30 ألف دولار على كل لاعب ثبت تورطه في الفضيحة.
فتيات ليل
وأضافت التقارير أن هناك ٦ لاعبين من منتخب تشيلي قاموا بدعوة “ فتيات ليل ” لفندق الإقامة في البرازيل وهو الأمر المخالف تماما للفقاعة الطبية المتبعة في البطولة خوفا من فيروس كورونا المستجد.
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التعليقات على فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟
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