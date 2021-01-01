فيتامين الشباب الذي يساعد على الوقاية من ألزهايمر!

أعلن خبيرا الشيخوخة فلاديمير خافينسون وسفيتلانا تروفيموفا، أن العديد من اتباع نمط الحياة الصحي يستبعدون الخبز من نظامهم الغذائي، متناسين أنه يحتوي على مواد مفيدة للجسم.
واشار الخبيران، في برنامج تلفزيوني، إلى أن الخبز يحتوي على فيتامينات ومعادن ومواد مفيدة جدا للجسم بما فيها فيتامين В3، الذي يساعد الإنسان على الحفاظ على الشباب والجمال، ويحمي الدماغ ويساعد في الوقاية من أمراض خطيرة. ويلحق نقص هذا الفيتامين في الجسم الضرر بالجلد ويسبب الصداع والصداع النصفي والأرق والتهيج ومشكلات في الذاكرة. أما عند حصول الجسم على الكمية اللازمة من هذا الفيتامين، فإن بنية الجلد والأظافر والشعر تتحسن.
وعلاوة على ذلك، يقوي هذا الفيتامين جدران الأوعية الدموية ويساهم في عمليات التمثيل الغذائي وتحسين الذاكرة والأهم من كل هذا، يساعد على الوقاية من السرطان وأمراض أخرى.
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