فى موسمه.. طرق عمل عصير التفاح فى الخلاط

يعتقد البعض أن تحضير عصير تفاح طازج أمر صعب نظراً لصلابة ثماره وقشرته السميكة، وقد يحتاج لعصارة مخصصة للتفاح للحصول على عصيره، لكننا اليوم سنتعرف معاً على أسهل طرق لتحضير عصير التفاح البلدي في موسمه بالبيت مثل الجاهز، باستخدام الخلاط فقط دون الحاجة لشرائه أو استخدام ماكينات أخرى، للشيف الشربيني.
مقادير التفاح
تحضير عصير التفاح:
الطريقة الأولى السلق:
المكونات:
تفاح مقطع مكعبات
ماء على حسب الكمية
سكر على حسب الرغبة
عصير ليمونة
الخطوات:
- يغسل التفاح ويقشر وينزع منه البذر.
- يقطع التفاح مكعبات صغيرة.
- توضع مكعبات التفاح في ماء مغلي على النار لمدة 5 دقائق لتطريته.
- توضع قطع التفاح في الخلاط الكهربائي مع كوب ماء بارد وسكر.
- يخفق التفاح على سرعة متوسطة.
- يضاف عصير ليمونة مع الاستمرار في الخفق للحصول على قوام لين تسهل تصفيته.
- يصفى الخليط بمصفاة ضيقة لتفتيت أي كتل.
- يقدم عصير التفاح مع قطع الثلج.
الطريقة الثانية "التجميد":
- يغسل التفاح ويقشر ويقطع.
- يحفظ في كيس ويوضع في الفريزر حتى يتجمد.
- يخرج من الفريزر ليفك تجميده.
- يضرب في الخلاط مع القليل من الماء والسكر.
- يصفى ويقدم عصير بمكعبات الثلج.
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