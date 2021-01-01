فى موسمه.. طرق عمل عصير التفاح فى الخلاط



عصير التفاح عصير التفاح

يعتقد البعض أن تحضير عصير تفاح طازج أمر صعب نظراً لصلابة ثماره وقشرته السميكة، وقد يحتاج لعصارة مخصصة للتفاح للحصول على عصيره، لكننا اليوم سنتعرف معاً على أسهل طرق لتحضير عصير التفاح البلدي في موسمه بالبيت مثل الجاهز، باستخدام الخلاط فقط دون الحاجة لشرائه أو استخدام ماكينات أخرى، للشيف الشربيني.

مقادير التفاح





تحضير عصير التفاح:

الطريقة الأولى السلق:

المكونات:

تفاح مقطع مكعبات

ماء على حسب الكمية

سكر على حسب الرغبة

عصير ليمونة

الخطوات:

- يغسل التفاح ويقشر وينزع منه البذر.

- يقطع التفاح مكعبات صغيرة.

​- توضع مكعبات التفاح في ماء مغلي على النار لمدة 5 دقائق لتطريته.

- توضع قطع التفاح في الخلاط الكهربائي مع كوب ماء بارد وسكر.

- يخفق التفاح على سرعة متوسطة.

- يضاف عصير ليمونة مع الاستمرار في الخفق للحصول على قوام لين تسهل تصفيته.

- يصفى الخليط بمصفاة ضيقة لتفتيت أي كتل.

- يقدم عصير التفاح مع قطع الثلج.





الطريقة الثانية "التجميد":

- يغسل التفاح ويقشر ويقطع.

- يحفظ في كيس ويوضع في الفريزر حتى يتجمد.

- يخرج من الفريزر ليفك تجميده.

- يضرب في الخلاط مع القليل من الماء والسكر.

- يصفى ويقدم عصير بمكعبات الثلج.

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تكات تحضير عصير التفاح:- من الممكن إضافة المنكهات على التفاح خلال خفقه، سواء الصودا أو بودرة الكريم شانتيه أو الفانيلا، للحصول على عصير تفاح بمذاق مختلف.- يمكن استبدال الماء باللبن، وإضافة العسل بدلا من السكر، لزيادة القيمة الغذائية لعصير التفاح الصحي.- إضافة القليل من عصير الليمون على التفاح أثناء تحضيره يحافظ عليه من الأكسدة وتغير لونه.- في حال عدم استخدام عصير التفاح وتناوله طازجا بعد التحضير، يفضل حفظه في الثلاجة أو الفريزر مغطى لمنع تأكسده مع حرارة ورطوبة الهواء، حتى لا يتغير لونه.فوائد التفاحفوائد التفاح يعزز التفاح صحة القلب بعدة طرق، إنه غنية بالألياف القابلة للذوبان ، مما يساعد على خفض الكوليسترول، لديه أيضًا مادة البوليفينول التي ترتبط بخفض ضغط الدم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.نوع الألياف في التفاح يغذي البكتيريا الجيدة وقد يكون السبب في أنها تحمي من السمنة وأمراض القلب ومرض السكري من النوع 2.يحتوي التفاح على العديد من المركبات الطبيعية التي قد تساعد في مكافحة السرطان، ربطتها الدراسات القائمة على الملاحظة بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان والوفاة بسبب السرطان.