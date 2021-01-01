تواصل عملاقة تصنيع السيارات الألمانية فولكس فاجن، تألقها داخل أسواق السيارات العالمية عبر باقة من الطرازات المختلفة، حيث كشفت عن احدث اصداراتها و هي النسخة الجديدة كليًا مالتيفان صاحبة اطلالة 2022، و التي تنتمي إلى السيارات العائلية حيث ظهرت بتصميم خارجي كبير مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة الشديدة.
قدرت الابعاد الهيكلية للسيارة فولكس فاجن مالتيفيان بنسبة طول بلغت 4973 مم، و بعرض 1941 مم، و 1903 مم للارتفاع، مع نسخة اخرى يبلغ طولها نحو 5173 مم، بينما تأتي قاعدة العجلات بنسبة طول 3124 مم.
تستمد فولكس فاجن مالتيفيان قوتها من محرك TSI، بسعة 1400 سي سي، مقترن مع محرك كهربائي، لتنطلق السيارة بقوة اجمالية قدرها 218 حصان، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة سداسي السرعات من طراز DSG.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فولكس فاجن تكشف النقاب عن نسختها مالتيفان 2022| صور
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق