فولفو تكشف عن سيارة Recharge الاختبارية وتلمح لـ XC90 2022

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صورة الخبر: فولفو تكشف عن سيارة Recharge الاختبارية وتلمح لـ XC90 2022
فولفو تكشف عن سيارة Recharge الاختبارية وتلمح لـ XC90 2022

أزاحت فولفو النقاب عن سيارتها الكهربائية الاختبارية الجديدة Recharge والتي تلمح لمستقبل السيارات الكهربائية من الشركة.

تتبنى Recharge فلسفة تصميم جديدة تعبر عنها فولفو بعبارة “أقل ولكن أفضل”. وتسعى الفلسفة الجديدة للتخلص من العناصر غير الضرورية وجعل السيارة أقوى حضوراً. تأتي الواجهة الأمامية بتصميم بسيط وشعار فولفو المضي مع مصابيح نحيلة تحافظ على أسلوب الشركة الحالي. أما التصميم الخلفي فقد بدا أكثر حدة مع الزجاج الخلفي الضيق والمصابح النحيلة.

في الداخل تأتي السيارة بمساحات رحبة مستفيدة من محركاتها الكهربائية، وتوفر مقاعد منفصلة وشاشة وسطية كبيرة للنظام المعلوماتي، كما نلاحظ أن السيارة تكاد تخلو من الجلد والخشب في إشارة للمواد المستدامة التي ستستخدمها الشركة.

لا يبدو أن فولفو ستوقف عند هذا الحد إذ تعطي Recharge الاختبارية لمحة عن تصميم XC90 المحدثة والقادمة في 2022.

صورة الخبر: فولفو تكشف عن سيارة Recharge الاختبارية وتلمح لـ XC90 2022

صورة الخبر: فولفو تكشف عن سيارة Recharge الاختبارية وتلمح لـ XC90 2022

المصدر: سعودى شفت

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