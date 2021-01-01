فوائد غير متوقعه للزعفران لصحتك تعرفي عليها



فوائد غير متوقعه للزعفران فوائد غير متوقعه للزعفران

6 فوائد صحية للزعفران للبشرة والصحة فهو فهو من التوابل التى تحارب السرطان و ويساعد على الاحتفاظ بالذاكرة ويحميك فى الوقت نفسه من نزلات البرد إليك أبرز فوائد الزعفران لصحتك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



1. يقي من السرطان:





يحتوي الزعفران على لون برتقالي داكن قابل للذوبان في الماء بالإضافة إلى مركبات Crocin التى تساعد على تحفيز الخلايا المناعية التي تساعد في تدمير الخلايا السرطانية.

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