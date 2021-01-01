فوائد غير متوقعة لتناول كوب من الماء بعد الاستيقاظ مباشرة



تناول كوب من الماء تناول كوب من الماء

من المعروف أن الإنسان يحتاج إلى شرب من 7-8 أكواب من الماء كل يوم، حيث يحتاج الجسم للماء؛ لأداء جميع وظائفه، ويمكنك شرب الماء مباشرة بعد الاستيقاظ، حتى قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة، لذا إليك أبرز فوائد تناول الماء صباحا، وفقا لموقع “هيلث”.



ترطيب الجسم



تتكاثر الجراثيم والبكتيريا داخل فمك أثناء الليل، وعندما تشرب الماء في الصباح قبل غسل الأسنان بالفرشاة؛ فإنه سينظف فمك، ويجعل تنظيف الأسنان أكثر فعالية.

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يجعل مناعتك أقوىعندما تعتاد على شرب الماء قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة، ستلاحظ أن مناعتك أصبحت أقوى، وستكون فرص إصابتك بأمراض مثل السعال والبرد أو الأنفلونزا أو حمى القش، أقل.يعزز الالتهام الذاتي.. فوائد صيام الماء وآثاره الجانبيةخفض ضغط الدمهناك فائدة أخرى مدهشة، وهي أن شرب الماء قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة؛ سيخفض ضغط الدم المرتفع، وينظم مستويات السكر فيه، على مدار اليوم.عندما تبدأ اليوم بكوب من الماء ، فإنك تتأكد من أن مشاكل مثل التهاب المعدة أو عسر الهضم لن تصيبك.شرب الماء بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة؛ يقلل من فاعلية معجون الأسنان، كما هو الحال، عندما تغسل فمك بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة، انتظر 15-20 دقيقة قبل أن تشرب أو تأكل أي شيء.لا توجد طريقة أفضل لبدء الصباح من شرب كوب من الماء قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة، فهناك الكثير من الفوائد لشرب الماء في الصباح والتي ستحافظ على قوتك طوال اليوم، فقط حاول أن تتجنب شرب الماء مباشرة بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة.