فوائد عير متوقعة لـ صودا الخبز في المنزل



صودا الخبز صودا الخبز

لـ صودا الخبز، استخدامات عديدة، لم نكن تعرفها من قبل، إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد.



غسيل الملابس



يساعد استخدام صودا الخبز المذابة في الماء مباشرة على ملابسك أو في الغسالة فى إزالة البقع خاصة بقع الحبر.



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في المطبختعتبر صودا الخبز منظفًا طبيعيًا وفعالاً للغاية، يمكنك وضع بعض صودا الخبز على إسفنجة أو قطعة قماش مبللة، وتنظيف المنطقة المتسخة.تنظيف أفران الميكروويفيمكنك إزالة بقع الشحوم من الأثاث الخشبي وتطهير وإزالة الروائح الكريهة من لوح التقطيع باستخدام صودا الخبز.إزالة الروائحصودا الخبز هي أيضًا معادل قوي للرائحة فقط استخدمي المسحوق على قطعة قماش مبللة أو اتركيه في الكوب، بهذه الطريقة سوف يمكنك أزلة الروائح الكريهة من حذائك والتخلص من الروائح الكريهة من يديك.فعال في علاج بعض الأمراضيمكنك استخدام صودا الخبز للتعامل مع بعض الأمراض الشائعة بإذابتها في الماء واستخدمها كمادات دافئة أو للغرغرة فهي تعالج عسر الهضم وتهدئة الحكة والتهيج الناجم عن جدري الماء.كما أنها تخفف من آلام التهاب اللوزتين وتسرع عملية الشفاء.للعناية ببشرتكلمنع تهيج الجلد بعد الحلاقة يمكنك إستخدام القليل من صودا الخبز لمكافحة البثور والرؤوس السوداء، يمكن أيضًا استخدام صودا الخبز كمقشر للوجه والجسم.يمكنك استخدام صودا الخبز أيضا للحفاظ عل بشرة ناعمة ولتبييض الإبط الداكن ولتنعيم جلد الكوع والركبة.التخلص من النملللتخلص من النمل، اصنعي بخاخًا طبيعيًا قاتلًا للنمل باستخدام صودا الخبز والسكر البودرة وستساعدك صودا الخبز على إبعاد الصراصير عن منزلك كما تستخدم بيكربونات الصوديوم في مكافحة آفات الحدائق.