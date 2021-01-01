فوائد صودا الخبز لحب الشباب والبثور

صودا الخبز تساعد في مكافحة حب الشباب، عن طريق القضاء على الجراثيم وإيقاف التورم؛ فمن المعروف أن حب الشباب هو حالة تزداد فيها نسبة الزيوت التي تسد المسام، إلا أن القلوية الموجودة في صودا الخبز، يمكن أن تساعد على تجفيف هذه المناطق وقتل البكتيريا التي تسبب ذلك.
ويمكن استخدام صودا الخبز لتفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت، وذلك بفضل الحبيبات التي تتكون منها هذه المادة، ويتم ذلك من خلال خلط ملعقة صغيرة منها مع ملعقة صغيرة من الماء، ثُم يطبّق المزيج على المنطقة المراد تفتيحها في الجلد، ويُترك لبضع دقائق.
وتحتوي العديد من معاجين الأسنان على صودا الخبز كعنصر رئيسي، ولكن بالإمكان إضافة القليل من صودا الخبز إلى معجون الأسنان العادي لزيادة فعاليته وقوته؛ حيث تساعد على تحطيم جزيئات الطعام وبقاياه، ومحاربة البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة.
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