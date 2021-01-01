

فوائد صودا الخبز لحب الشباب والبثور فوائد صودا الخبز لحب الشباب والبثور

صودا الخبز تساعد في مكافحة حب الشباب، عن طريق القضاء على الجراثيم وإيقاف التورم؛ فمن المعروف أن حب الشباب هو حالة تزداد فيها نسبة الزيوت التي تسد المسام، إلا أن القلوية الموجودة في صودا الخبز، يمكن أن تساعد على تجفيف هذه المناطق وقتل البكتيريا التي تسبب ذلك.



ويمكن استخدام صودا الخبز لتفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت، وذلك بفضل الحبيبات التي تتكون منها هذه المادة، ويتم ذلك من خلال خلط ملعقة صغيرة منها مع ملعقة صغيرة من الماء، ثُم يطبّق المزيج على المنطقة المراد تفتيحها في الجلد، ويُترك لبضع دقائق.



وتحتوي العديد من معاجين الأسنان على صودا الخبز كعنصر رئيسي، ولكن بالإمكان إضافة القليل من صودا الخبز إلى معجون الأسنان العادي لزيادة فعاليته وقوته؛ حيث تساعد على تحطيم جزيئات الطعام وبقاياه، ومحاربة البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

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وتعتبر صودا الخبز أداة ممتازة للعناية بالفم؛ حيث تظهر الدراسات أن معجون الأسنان الذي يحتوي على صودا الخبز، أفضل في إزالة الترسبات، وتبييض الأسنان ويمكنك صنع كمية صغيرة من المعجون باستخدام صودا الخبز والماء، ثم غمس فرشاة الأسنان فيه قبل تنظيف الأسنان.فوائد صودا الخبز وحروق الشمستم اكتشاف أن صودا الخبز تساعد في معالجة حروق الشمس، من خلال تهدئة وتلطيف الجلد وتجفيف البثور.صودا الخبز هي علاج جيد لجميع أنواع الأمراض الجلدية، لكنها جيدة بشكل خاص في تهدئة الحكة والتهيج المزمن من لسعات الحشرات واللدغات و لهذا بالإمكان تحضير عجينة سميكة من صودا الخبز والماء، ووضعها على المناطق المصابة.فوائد صودا الخبز وحرقة المعدةتعتبر الحموضة المعوية أو حرقة المعدة، واحدة من الحالات التي تجعل الشخص يشعر بأنَّ صدره سينفجر، وتعرف أيضاً باسم الارتجاع الحمضي.ويمكن لصودا الخبز أن تحيد حمض المعدة وتوفر راحة سريعة من الارتجاع الحمضي، من خلال إذابة ملعقة صغيرة منها في بعض الماء البارد وشرب الخليط ببطء.