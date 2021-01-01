فوائد بذور الشمر لصحتك عير متوقعة.. تعرفى عليها



فوائد بذور الشمر فوائد بذور الشمر

فوائد بذور الشمر عديدة وغير معروفة للكثيرين وغالبًا ما يستهلكون بذور الشمر بعد كل وجبة لتسريع عملية الهضم وتعد بذور الشمر المجففة هي مخزن للعديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين سي وفيتامين هـ وفيتامين ك ومجموعه من المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم والسيلينيوم والحديد ومضادات الأكسدة مثل البوليفينول .



كمية الشمر فى اليوم

يمكن أن تقلل ملعقة كبيرة من بذور الشمر يوميًا من مشاكلك الصحية العديدة.



على الرغم من عدم وجود بحث لإثبات بعض فوائد بذور الشمر ، إلا أنها قد تعزز صحتك بشكل إيجابي.

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يساعد تناول كمية قليلة من الشمر على الأقل معلقة يوميا أو مضغ 5 إلى 10 بذور شمر يمكن أن ينعش أنفاسك ومحاربة رائحة الفم الكريهة .تزيد بذور الشمر الحلوة من إفراز اللعاب مما يساعد على قتل البكتيريا الضارة وهو علاج منزلي بسيط وفعال لمكافحة رائحة الفم الكريهة.بذور الشمر للتنحيفبذور الشمر غنية بالألياف وقد تساعد في إنقاص الوزن وتجنب آلام الجوع فهى تعمل كمدرات للبول وتحسين التمثيل الغذائي.إن تناول بذور الشمر يوميًا مع اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية يساعدك على التخلص من الوزن الزائد بسرعة يمكنك تحميص مسحوق بذور الشمر بالماء الدافئ على معدة فارغة للحصول على نتائج أفضل.تأتي بذور الشمر الصغيرة والعطرية مع عناصر غذائية غنية ، بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين أ ومضادات الأكسدة والمعادن والألياف.فوائد الشمر للنساءيعمل مستخلص الشمر بأعجوبة على البشرة من خلال حمايتها من أضرار الجذور الحرة وتحسين عمر خلايا الجلد وهي غنية بالمعادن مثل البوتاسيوم والسيلينيوم والزنك.هذه المعادن ضرورية لموازنة الهرمونات مع الحفاظ على توازن الأكسجين في مجرى الدم وتستخدم على نطاق واسع لعلاج أمراض الجلد المختلفة مثل حب الشباب والطفح الجلدي والجفاف.هل الشمر هو اليانسونيحمل الشمر بعض من فوائد اليانسون لصحتك فيساعد الشمر على تحسن عملية الهضم وتحتوي بذور الشمر على الأنثول والفينشون والإستراجول والتي تعمل كمضاد للتشنج ومضاد للالتهابات. وتعمل بشكل رائع للإمساك وعسر الهضم والانتفاخ.للحصول على نتائج أفضل ، تناول شاي الشمر للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي و يساعد تناول بذور الشمر أيضا على التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم.وفقًا للدراسة المنشورة ، فإن بذور الشمر تساعد أيضا على زيادة مستوى النتريت في اللعاب ويعد النتريت هوعنصر طبيعي يراقب مستويات ضغط الدم.اضرار الشمرتعد أضرار الشمر قليلة مقارنه بكم فوائده الصحية فهو قد يقلل من الربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى وتساعد الكمية الكبيرة من المغذيات النباتية الموجودة في بذور الشمر على تنظيف الجيوب الأنفية.توفر هذه البذور الصغيرة استرخاء الشعب الهوائية مما يساعد على تقليل أعراض الربو والتهاب الشعب الهوائية والاحتقان.يساعد الأنثول الموجود في بذور الشمر على زيادة إفراز الحليبعلى الجانب الأخر تساعد الزيوت والألياف الأساسية الموجودة في بذور الشمر على تنقية الدم وطرد المركبات السامة من الجسم.تشير العديد من الدراسات أيضا إلى أن بذور الشمر لها خصائص مضادة للسرطان لغناه يمضادات الأكسدة القوية التي تحيد الجذور الحرة وتتغلب على الإجهاد التأكسدي.فوائد بذور الشمر لعينيكحفنة من بذور الشمر يمكن أن تفعل المعجزات لعينيك يحتوي على فيتامين أ وهو فيتامين أساسي للعيون. في وقت سابق ، كان مستخلص بذور الشمر مفيدًا في علاج الجلوكوما