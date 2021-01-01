فوائد التبرع بالدم.. والممنوعون منه



فوائد التبرع بالدم فوائد التبرع بالدم

عادة ما يتم الاحتفال بيوم 14 يونيو من كل عام باعتباره اليوم العالمي للمتبرعين بـ الدم ، كما تم الاحتفال باليوم لأول مرة في عام 2004 ويهدف إلى زيادة الوعي بالحاجة إلى الدم ومشتقاته في علاج العديد من الأشخاص.







وتؤكد منظمة الصحة العالمية (WHO) على أهمية التبرع الطوعي بالدم، مشيرة إلى أن تبرعًا واحدًا يمكن أن ينقذ ما يصل إلى ثلاثة أرواح، بصرف النظر عن استخدامه كدم كامل، يمكن أيضًا فصله إلى مكونات مختلفة - خلايا الدم الحمراء، وصفائح الدم أو البلازما ، إلخ ، واستخدامها لعلاج العديد من الأمراض.

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وهناك ثلاثة أنواع من المتبرعين بالدم: طوعي ، ومدفوع ، وعائلي أو بديل، إن شعورك بالتعب والمرض بعد التبرع بالدم هو مجرد شعور مؤقت، ولكن على المدى الطويل ، هناك بعض الفوائد الصحية الجادة للتبرع بالدم ، وأهمها موازنة مستويات الحديد في جسمك .فوائد التبرع بالدم1. يعزز صحة القلبيساعد التبرع بالدم في الحفاظ على مستويات الحديد ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويساعد أيضًا في الحفاظ على نظم القلب، من خلال الحفاظ على مستويات الحديد تحت السيطرة ، تساعد التبرعات بالدم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب أيضًا .2. يمنع داء ترسب الأصبغة الدمويةتتضمن إحدى الفوائد الصحية الرئيسية للتبرع بالدم تقليل خطر الإصابة بداء ترسب الأصبغة الدموية، وهي حالة صحية تنشأ بسبب زيادة امتصاص الجسم للحديد، وهذه الحالة إما موروثة أو قد تكون ناجمة عن إدمان الكحول وفقر الدم واضطرابات أخرى، سيؤدي التبرع بالدم بانتظام إلى تقليل الحمل الزائد للحديد في الجسم .3. يقلل من مخاطر تلف الكبدعندما يكون مستوى الحديد في جسمك زائداً ، فإنه يزيد من خطر الإصابة بفشل الكبد وتلف البنكرياس، ومن ثم فإن التبرع بالدم يساعد في التخلص من الحديد الزائد، وهذا بدوره يساعد في تقليل مخاطر تلف الكبد والبنكرياس.4. يدير ضغط الدمأحد الفوائد الهامة الأخرى للتبرع بالدم هو تأثيره على التحكم في مستويات ضغط الدم المرتفع عندما تتبرع بالدم ، يكون حجم الدم متوازنًا ، وبالتالي يمنع ارتفاع ضغط الدم ، لذا ، فإن القلب السليم مفيد للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.5. يحفز إنتاج خلايا الدمأحد الفوائد الصحية الرئيسية الأخرى للتبرع بالدم هو أنه يساعد على تحفيز إنتاج خلايا دم جديدة ، والتي تعوض فقدان الدم وبالتالي تساعد في الحفاظ على صحتك العامة وعافيتك .6. الحروق السعرات الحراريةوفقًا لجامعة كاليفورنيا ، يمكن حرق ما يقرب من 650 سعرًا حراريًا لكل تبرع من نصف لتر من الدم، يفقد المتبرعون بالدم الوزن بانتظام أثناء العملية وهذا مفيد لأولئك الذين يعانون من السمنة والمعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات الصحية الأخرى، لأنه يساعد على حرق تلك السعرات الحرارية الزائدة في جسمك، ومع ذلك ، لا يُنصح بالتبرع المتكرر بالدم كوسيلة لفقدان الوزن.