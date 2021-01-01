

فوائد الأفوكادو لصحتك ومناعتك.. يقاوم الالتهابات ويحافظ على صحة العين فوائد الأفوكادو لصحتك ومناعتك.. يقاوم الالتهابات ويحافظ على صحة العين

الأفوكادو من أشهر الفواكه التى يفضلها الكثيرون وتحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم ووقايته من الأمراض ، كما تحتوى على بعض الخصائص التى تقوى صحة المناعة وتقاوم الفيروسات، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد فاكهة الأفوكادو على صحة الجسم هى التالى:



1:يحتوى الأفوكادو على نسبة عالية من البوتاسيوم الذى يساعد على خفض ضغط الدم وهو مفيد لمرضى الضغط المرتفع لحمايتهم من المخاطر والجلطات.



2:يعتبر فاكهة الأفوكادو من الفواكه الغنية بالفيتامينات والأحماض الدهنية التى تعمل على تعزيز صحة القلب وتقليل الالتهابات.

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3: الأفوكادو محمل بالألياف وهي عنصر غذائي آخر يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن وتقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم وترتبط بشدة بانخفاض مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.كما تشتهر الألياف القابلة للذوبان بتغذية بكتيريا الأمعاء الودية في أمعائك ، والتي تعد مهمة جدًا لوظيفة الجسم المثلى.4: تناول الأفوكادو يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، ووجدت إحدى الدراسات أن تضمين الأفوكادو في نظام غذائي نباتي قليل الدسم أدى إلى تحسن كبير في مستوى الكوليسترول.5:يحتوى فاكهة الأفوكادو على العديد من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.6:نظرا لاحتواء الأفوكادو على كمية عالية من المواد المضادة للأكسدة فأنه يساعد على تعزيز صحة العيون وحمايتها من المشاكل، كما تشير الدراسات إلى أن تناول الأفوكادو مرتبط بانخفاض كبير فى خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي ، وهو أمر شائع عند كبار السن.8: قد يساعد الأفوكادو في منع السرطان، حيث أظهرت بعض الدراسات أن العناصر الغذائية الموجودة في الأفوكادو قد يكون لها فوائد في الوقاية من سرطان البروستاتا وتقليل الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي.9: أظهرت الدراسات أن مستخلصات زيت الأفوكادو وزيت فول الصويا يمكن أن تقلل بشكل كبير من أعراض هشاشة العظام والتهابات المفاصل، لذلك ينصح كبار السن بتناول الأفوكادو باستمرار.10:يحتوى الأفوكادو على العديد من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة البشرة ونضارتها.