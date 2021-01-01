فتح باب التظلمات للصف الثالث الثانوي تمريض بمطروح



تمريض بمطروح تمريض بمطروح

أعلن الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تقرر فتح باب التظلمات بالنسبة للصف الثالث الثانوي للتمريض اعتبارا من أمس الخميس 24/6 وحتى يوم الخميس 1/7.



خطوات تقديم تظلم على نتيجة تمريض مطروح



وأضاف الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح انه تقدم الطلبات في المدرسة باسم وكيل الوزارة ويتم رفعها لإدارة التدريب والمدارس بالمديرية والحضور إلى الكونترول يوم الإثنين 5/7 لمعرفة نتيجة التظلم بمدرسة التمريض بمطروح.

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وأشار الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح الى إن الهدف إعطاء الطلاب حقوقهم وعدم شعور الطلاب بأي ظلم وقع عليهم في رصد الدراجات.من ناحية قام الدكتور مبارك سالم مدير إدارة المستشفيات، بجولة تفقدية مفاجئة لمستشفى التوليد والصحة الإنجابية للمرة الثالثة على التوالي للاطمئنان على سير العمل وانتظام تقديم الخدمة الطبية للمرضى.وتفقد مدير المستشفيات خلالها قسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والمعمل والأشعة وبعض الأقسام الداخلية واطمئن على تواجد الأطقم الطبية وانتظام سير العمل وتوافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد وكذلك المستلزمات الطبية الأخرى.واكد مدير المستشفيات لنائب مدير المستشفى د وليد الشرقاوي والفريق المعاون، على ضرورة الاستمرار في تقديم الخدمة الطبية لجميع المرضى على أكمل وجه وتوفير كافة المستلزمات والأدوية والصرف من مخازن المديرية قبل نفاذ الموجود بوقت كاف.وتفقد مدير المستشفيات قسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة واطمئن على تواجد الفريق الطبي من أطباء وتمريض العمل وتوافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية اللازمة لحسن سير العمل بالمستشفى.كما قام بمعاينة أجهزة التخدير في وجود فنيين الصيانة بالمستشفى للتأكد من جاهزيتها وحصر أي أعطال للعمل على تلافيها.وقدم مدير إدارة المستشفيات وافر الشكر لنائب مدير المستشفى ولجميع العاملين بالمستشفى على الجهد المبذول والأداء المتميز.