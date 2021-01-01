فاروق الباز: لا يوجد دليل علمي عن وجود كائنات فضائية

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صورة الخبر: فاروق الباز
فاروق الباز

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري الكبير، إنه لا توجد أية إثباتات حقيقية أو علمية تؤكد وجود كائنات فضائية على كوكب الأرض، لافتا إلى أنه وفي الولايات المتحدة الأمريكية فقد تم تخصيص إحدى المناطق للتجارب النووية، وغير مسموح لأي شخص بالذهاب إليها، مما أدى لوجود الكثير من الشكوك من قبل المواطنين حول وجود كائنات فضائية فيها، «فيه صور لحجات غريبة وكل واحد بيشوفها بيفسرها بطريقته».

وأضاف «الباز»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الجمعة في مصر»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، على فضائية «MBC مصر»، أن ما تقوم به مصر لمنع انتشار فيروس كورونا هو أمر جيد، حيث إنه وحتى الآن لم تنجح أي دولة في تطعيم كافة مواطنيها، ولكن مصر تحركت لتستطيع اللحاق بموكب دول العالم المتقدم في تلقيح المواطنين.

وأوضح أنه لا يوجد ما يدعو للخوف من قبل المواطنين بشأن لقاح فيروس كورونا، حيث إن الأبحاث أثبتت قدرة ذلك الفيروس على قتل ملايين المواطنين حول العالم، «أنا شخصيا ومراتي وبناتي وأحفادي كلنا خدنا اللقاح، ولازم نسمع كلام الخبراء».

وأكد أن البحث العلمي في مصر لم يأخذ مكانه الحقيقي حتى الآن، حتى أن كافة الحكومات المتعاقبة، ما عدا الأخيرة لم تلقي بالا بالبحث العلمي ولم يسعوا إلى تطويره، «إحنا كمصريين نقدر نعمل أحسن من اللي بنعمله كتير جدا، ولازم البحث العلمي يوصل لمتوسط العالم ويكون ميزانيتها 2% من ميزانية الدولة، ولسه قدامنا كتير أوي لحد ما نصرف على البحث العلمي بما يكفي».

المصدر: elwatannews

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