تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
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التعليقات على غدا طقس مائل للحرارة بالقاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة
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