عيد الأب 2021 .. سر إعلانه وطرق الإحتفال به



عيد الأب عيد الأب

الأب هو الداعم الأهم والأقوى في الحياة لأبنائه، وخاصة للفتيات فهو الأمان الذي يحتويهم بشكل دائم، ويعلمهم أولى الخطوات في كل شيء، فـ الأب هم دائمًا أقوى داعم في حياة المرء إنهم يرشدوننا عندما نتعثر ويقدمون لنا المشورة عندما نشعر بالحيرة وعدم المعرفة، وعادة ما يتم الاحتفال بـ عيد الأب كل عام في الـ 21 من شهر يونيو، ويحرص الأبناء في هذا العيد على تقديم الهدايا والدعم والحب لأبائهم على كل ما قدمه لهم.



فنحن اعتدنا تقدير الأم على دورها العظيم بالعديد من الأشكال والطرق المختلفة، وعلينا الآن أن نرد الجميل إلى الأب ونقول له «شكراً يا أبي» على ما قدمه ومازال يقدمه من أجل اسرته ليصبح عيد الاب مثل عيد الأم تكريماً لكل الأسرة، وبمناسبة عيد الأب يمكنك أن تظهر له حبك بإرسال أمنيات عيد الأب الجميلة، ولتشكره على دعمك ومساعدتك في تشكيل حياتك، وتوفير جميع سبل الراحة.



والتاريخ الأكثر شيوعًا لعيد الأب هو يوم الـ 21 من شهر يونيو، كما تمت ملاحظة هذا التاريخ لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ ذلك الحين تم اعتماده من قبل العديد من البلدان.

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على عكس عيد الأم ، الذي له أصول حزينة إلى حد ما ، فإن لعيد الأب جذور خفيفة نسبيًا - وقد تم إنشاؤه بالفعل من قبل امرأة.وفي عام 1909 ، حاولت امرأة تُدعى Sonora Smart Dodd "إنشاء ما يعادل عيد الأم رسميًا للوالدين الذكور". توجهت إلى الشركات المحلية لجمع الدعم لفكرتها ، وفي 19 يونيو 1910 ، احتفلت ولاية واشنطن بأول عيد أب على الإطلاق.وفي إسبانيا وإيطاليا والبرتغال ، يتم الاحتفال بعيد الأب في 19 مارس ، وهو عيد القديس يوسف الذي هو شفيع الآباء.وفي ألمانيا ، يتم الاحتفال بعيد الأب في نفس تاريخ عيد الصعود .وعلى الرغم من أن الحدث ألهم الرئيس وودرو ويلسون والرئيس كالفن كوليدج لحث الأمريكيين على الاعتراف بيوم للآباء خلال فترة إدارتهم ، ولكن لم يدم الحماس للاحتفال طويلاً، حاول الناس للتخلص من يوم كل من الأم و عيد الأب واستبدالها بدلا من ذلك يوم الوالدين.أخيرًا ، بعد عدة عقود ، في 1 مايو 1972 ، وقع الرئيس ريتشارد نيكسون على الإعلان 4127 ، الذي أعلن عيد الأب عيدًا وطنيًا ، مع أول احتفال رسمي في 18 يونيو 1972، "دع كل أمريكي يجعل عيد الأب هذا مناسبة لـ تجديد الحب والامتنان الذي نحمله لآبائنا ، يتزايد ويتحمل على مر السنين ".ابرز الطرق للأحتفال بعيد الأبيمكنك التخطيط لبعض الوجبات الخفيفة للاستمتاع في المساء، واختيار اللعبة المفضلة لوالدك واللأستمتاع معه.تناول العشاء معًا في الخارجمشاهدة فيلم معًا.الخروج معًا والقيام يالشيء المفضل له.اختيار هدية مناسبة مثل: ساعة، لوحة، او قميص أنيق…إكسسوارات للسيارة إذا كان الأب يهتم بالسياراتتجديد إكسسوارات مكتبه المفضلماكينه حلاقة مميزةرسم لوحة تجمع بينكمرسائل تهنئة عيد الأب- أبي يا صاحب القلب الكبير، ويا صاحب الوجه النضير، كل عام وأنت في دنيانا القمر المنير.- أبي..كل عام وأنت الحب الذي ينير لنا الطريق، والسند الذي نقوى به على مصاعب الحياة، كل عام وأنت الفخر الذي نحس به في كل لحظة، كل عام وأنت بخير يا مليك قلوبنا.أبي يعجز اللسان عن الكلام، والعقل عن التفكير، والقلب عن التعبير، ولكن أرجو أن تقبل مني هذه الكلمة وكل عام وأنت بخير، أحبك أبي.يابوي.. الدنيا بدونك مالها معنى أيامها سود والقشرا لياليها، ربي يديمك ويخليك وتبقى قمر ليلي وبنورك تضويها.أبي الحبيب أهديك قطرة من الخليج، وزهرة من بستان الأريج، وكلمات حب من قلبي البهيج، وكل عام وأنت بخير حفظك الله يا أبي.أبي الحبيب أنت النور الذي يضيء حياتي، والنبع الذي أرتوي منه حباً وحناناً، أنت الذي يُشار إليه بالبنان ويفتخر به بين الأنام فهنيئاً لي بك أيها الأب العظيم وكل عام وأنت بخير.والدي الحبيب إليك أهدي هذه الكلمات يا من أنت أغلى من نفسي التي بين جوانحي وأحب إلي من روحي التي تسري في جسدي يا من أجد عنده سعة الصدر ولين الجانب، تغمرني بحنانك فتزرعني في حدائق قلبك، وتحرسني بعيونك وتحميني من نوائب الدهر وأوجاعه وكل عام وأنت بخير.أبوي..يا هيبتي وعزي وسبب شموخي وعلو راسي، كل عام وانت صديقي وأخوي يا حبيبي وأغلى ناسي.الله يخليك يا أعز إنسان، بغيابك الكلمة تعجز في نحرها وبقربك الليلة يحضنها قمرها في صوتك دفء وفي عروقي وفاء وشعوري تعرفه أحبك يا بعد كل الأزمان، أحبك أبي وكل عام وأنت بخير.أبي شكراً لجعلي في حياتك أميرة، لعودتي بين أحضانك طفلة صغيرة، أتمنى أن أكون لهذا العطاء جديرة وكل عام وأنت بخير.