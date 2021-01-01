عميد آثار القاهرة: لم نسجل حالات كورونا بين الطلاب خلال الامتحانات

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تفقد الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، امتحانات اليوم السابع عشر لنهاية العام الدراسي 2020/2021.



وقال عميد آثار القاهرة لـ صدى البلد، إن الامتحان اقتصر على الفرقة الثانية قسم ترميم غير عضوي والفرقة الرابعة قسم الترميم أيضا، حيث أنهت باقي الأقسام الامتحان.



وأضاف أحمد رجب، أن جميع الامتحانات بنظام البابل شيت والتصحيح الكتروني، حيث جري تصحيح هذه المواد في نهاية اليوم الامتحاني بوحدة البابل شيت بالكلية.

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‎وأشار إلى أنه تم مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر والتباعد وقياس حرارة الطلاب والتشديد علي ارتداء الكمامة ولم تسجل أي حالات مرضية أو إصابات كورونا.جامعة القاهرة تواصل الامتحانات للأسبوع الثالثوواصلت جامعة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها في إطار خطة شاملة أعدتها الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وبناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات.وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى ، اليوم بـ جامعة القاهرة ، بكليات التجارة (الفرقة النهائية)، كلية الآداب (الفرقة النهائية)، كلية الآثار (الفرقة الأولي)، كلية التخطيط الاقليمي والعمراني (الفرقة الأولى والثالثة) بنظام Online، كلية التربية النوعية (الفرقة الثانية والثالثة)، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (الفرقة الأولي)، كلية الصيدلة (الفرقة الثانية)، كلية التمريض (الفرقة الأولي)وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا تتابع سير الامتحانات وتنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بـ جامعة القاهرة بداية شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة.