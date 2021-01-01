علماء يبحثون أهمية استئصال عضو لدى رواد الفضاء قبل انطلاقهم في رحلات طويلة

يجري فريق من العلماء الروس والأمريكيين دراسة حول ضرورة استئصال الطحال لدى رواد الفضاء قبل انطلاقهم في رحلات طويلة، وذلك من أجل تقليل الضرر الإشعاعي .
وقال مدير معهد مشكلات الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أوليغ أورلوف خلال المؤتمر العالمي لاستكشاف الفضاء (Glex):
"زملاؤنا الأمريكيون طرحوا علينا سؤالاً ناقشناه في إطار مجموعة العمل: من وجهة نظر الإشعاع ، هل يجب إزالة الطحال قبل الرحلات الجوية الطويلة لتقليل احتمالية الضرر؟".
الجدير بالذكر أن الطحال في جسم الإنسان مسؤول عن تكوين الدم والمناعة وإمدادات الدم.
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