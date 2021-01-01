علاج طبيعي القاهرة تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا المؤجلة



كلية علاج طبيعي بجامعة القاهرة كلية علاج طبيعي بجامعة القاهرة

أعلنت كلية علاج طبيعي بجامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الدراسات العليا ( دبلوم - ماجستير - دكتوراه ) دور ابريل المؤجل إلى يوليو ٢٠٢٠ ، بانها ستقام يوم السبت الموافق ١٠ من يوليو القادم .





وكانت قد فتحت كليك العلاج الطبيعي بـ جامعة القاهرة ، باب القبول للالتحاق بالدراسات العليا بمراحلها المختلفة ( دبلوم - ماجستير - دكتوراه ) ودرجة دكتور مهني فى العلاج الطبيعي (DPT) للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢.





كما نوهت كلية علاج طبيعي بجامعة القاهرة عن موعد التقديم وهو يوم الثلاثاء ١٥ من يونيو الجاري حتى السبت ٣١ يوليو القادم بمقر الكلية ، على أن يكون المتقدم من خريجي كليات العلاج الطبيعي من احدى الكليات المصرية أو ما يعادلها .

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تواصل جامعة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها في إطار خطة شاملة أعدتها الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وبناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات.txtجامعة حلوان : نعمل على دعم النشر الدولي للأبحاثوتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، اليوم بـ جامعة القاهرة ، بكليات التجارة (الفرقة النهائية)، كلية الآداب (الفرقة النهائية)، كلية الآثار (الفرقة الأولي)، كلية التخطيط الإقليمي والعمراني (الفرقة الأولى والثالثة) بنظام Online، كلية التربية النوعية (الفرقة الثانية والثالثة)، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (الفرقة الأولي)، كلية الصيدلة (الفرقة الثانية)، كلية التمريض (الفرقة الأولي)وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا تتابع سير الامتحانات وتنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة.