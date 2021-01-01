علاج ضعف عضلة القلب.. نسبة المخاطر والمضاعفات



علاج ضعف عضلة القلب علاج ضعف عضلة القلب

يعتبر علاج ضعف القلب بالنسبة لمعظم الناس ، حالة طويلة الأمد لا يمكن علاجها، لكن علاج ضعف القلب يمكن أن يساعد في إبقاء الأعراض تحت السيطرة ، ربما لسنوات عديدة.



العلاجات الرئيسية هي:



تغييرات نمط الحياة الصحية

أدوية

أجهزة مزروعة في صدرك للتحكم في إيقاع قلبك

الجراحة

في كثير من الحالات ، يلزم الجمع بين العلاجات.

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سيحتاج العلاج عادة إلى الاستمرار لبقية حياتك.تجربتي مع ضعف عضلة القلبقد نجد الكثير من الاشخاص يحتاجون الي سماع التجارب المختلفة عن ضعف عضلة القلب، وتقول احدي المرضي تجربتي مع ضعف عضلة القلب لن تكن ملحوظة الا بعد التقاعد مدة طويلة بدون ممارشة رياضة او رياضة تعمل علي تقوية عضلة القلبأسماء الأدوية لعلاج ضعف عضلة القلبيعالج معظم المصابين بقصور القلب بالأدوية وتعد أسماء الأدوية لعلاج ضعف عضلة القلب ليست مناسبة لجميع الحالات لذلك يجب استاشرة الطبيب لتشخيص الحالة جيدا، ولكن من أسماء الادوية لعلاج ضعف عضلة القلب. غالبًا ما ستحتاج إلى تناول 2 أو 3 أدوية مختلفة.تشمل بعض الأدوية الرئيسية لفشل القلب ما يلي:مثبطات إيسحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين -2 (ARBs)حاصرات بيتامضادات مستقبلات القشرانيات المعدنيةمدرات البولإيفابرادينساكوبيتريل فالسارتانالهيدرالازين مع النتراتالديجوكسينقد تحتاج إلى تجربة بعض الأدوية المختلفة قبل أن تجد مزيجًا يتحكم في الأعراض ولكن لا يسبب آثارًا جانبية غير سارة.هل ضعف عضلة القلب خطيركثير من الاشخاص يتسألون هل ضعف عضلة القلب خطير وقد نجد عدد من الأشياء التي يمكن أن تزيد من خطر ضعف عضلة القلب ، بما في ذلك:التاريخ العائلي للإصابة باعتلال عضلة القلب وفشل القلب والسكتة القلبية المفاجئةارتفاع ضغط الدم طويل الأمدالحالات التي تؤثر على القلب ، بما في ذلك نوبة قلبية سابقة أو مرض الشريان التاجي أو عدوى في القلب (اعتلال عضلة القلب الإقفاري)السمنة التي تجعل القلب يعمل بجهد أكبرتعاطي الكحول على المدى الطويلاستخدام العقاقير غير المشروعة ، مثل الكوكايين والأمفيتامينات والمنشطاتالعلاج بأدوية معينة من العلاج الكيميائي والإشعاعي للسرطان وهنا يأتي السؤال هل ضعف عضلة القلب خطيرتزيد العديد من الأمراض ضعف عضلة القلب ، بما في ذلك:السكريمرض الغدة الدرقيةتخزين الحديد الزائد في الجسم (داء ترسب الأصبغة الدموية)الداء النشوانيالساركويداضطرابات النسيج الضامويأتي السؤال مرة اخري ، هل ضعف عضلة القلب خطير؟ ويكون الخطر في عدة مضاعفات وهي :سكتة قلبية: لا يستطيع قلبك ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات جسمك. يمكن أن يكون قصور القلب ، إذا لم يتم علاجه ، مهددًا للحياة.جلطات الدم: نظرًا لأن قلبك لا يضخ بشكل فعال ، فقد تتكون جلطات دموية في قلبك. إذا دخلت الجلطات إلى مجرى الدم ، فيمكن أن تمنع تدفق الدم إلى الأعضاء الأخرى ، بما في ذلك القلب والدماغ.مشاكل صمام القلب: نظرًا لأن اعتلال عضلة القلب يتسبب في تضخم القلب ، فقد لا تنغلق صمامات القلب بشكل صحيح. يمكن أن يتسبب هذا في تدفق الدم للخلف في الصمام.السكتة القلبية والموت المفاجئ: يمكن أن يؤدي اعتلال عضلة القلب إلى عدم انتظام ضربات القلب التي تسبب الإغماء أو الموت المفاجئ في بعض الحالات إذا توقف قلبك عن النبض بشكل فعال.نسبة ضعف عضلة القلبقد تزيد نسبة ضعف عضلة القلب عند اتباع اسلوب غير صحي للقلب وتزيد الخطورة عند تعاطي الكحول أو الكوكايين وعدم السيطرة علي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكرياتباع نظام غذائي صحيعدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وعدم الحصول على قسط كاف من النوم وزيادة التوتر